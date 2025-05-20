三峽車禍78歲翁肇事 苦苓「5假設」辦案

苦苓（左）針對三峽車禍發表看法。（翻攝自臉書；資料照）

〔記者張宇嫺／台北報導〕昨（19）日新北市三峽發生一起重大車禍，一名78歲余姓男子駕駛一輛自小客車，因不明原因衝撞多名路人，造成3死12傷，引發社會高度關注。對於此車禍發生的原因，知名作家苦苓則提出5個假設「柯南」辦案，引發網友討論。

稍早，作家苦苓在臉書發文針對三峽車禍發表看法，他提出五個假設，嘗試分析駕駛肇事的原因。第一點他指出，如果是機件故障，一般只會有煞車卡住，不太可能有油門一直被壓住；第二點他疑惑如果是肇事逃逸緊張，撞到人之後應該也會減緩速度，不會雪上加霜；第三點他則說，如果是駕駛急病昏迷，那也不可能還會轉彎、超車、車輛一直保持高速；第四，他推測駕駛如果是在追逐機車騎士，那應該會不斷按喇叭，最多也只會撞倒一個人；最後第五點，他稱駕駛如果是當時是出現失智狀態，有可能完全不知道自己在什麼狀況，進而釀成大禍。

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三峽北大國小附近19日發生3死12傷重大車禍。（資料照）

貼文發出立刻有許多網友在留言區發表看法，「合理的懷疑，是他（駕駛）路怒要撞機車女士，撞了之後自己也神智不清，油門踩死」、「心理因素+1」、「如果是故意，任何情況都要排除了⋯」。

事實上，在此之前苦苓已針對三峽車禍發表另一貼文，他以世壯運為例，問「如果95歲都還可以在世壯運健步如飛，那又憑什麼說幾歲不能開車？」而肇事者高齡駕駛合格，苦苓再次提出疑問，「有沒有可能他原本只是故意想要撞某一個人呢？」此貼文也引起眾多網友留言討論，「跟駕駛年齡無關，他是蓄意撞人的」、「96歲路跑跌倒自己受傷，不會傷害到別人。可是78歲開車，出事是別人遭殃啊～」、「沒錯。根本不是年齡問題...」。

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