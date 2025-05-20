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娛樂 最新消息

8部北影亞洲華麗片單來了 鄭伊健、綾瀨遙新片入選

〔記者鍾志均／台北報導〕2025台北電影節今（20）公布8部精彩亞洲片單，從鄭伊健、蔡思韵、人氣男團MIRROR成員Ian陳卓賢到廣瀨鈴、仲野太賀、神木隆之介、吉岡里帆、草彅剛，以及北村匠海、河合優實、窪田正孝與中川雅也等，橫跨華語、日韓影壇。

《久別重逢》由鄭伊健（右）攜手《幻愛》蔡思韵共譜穿越時空的深情戀曲。（台北電影節提供）《久別重逢》由鄭伊健（右）攜手《幻愛》蔡思韵共譜穿越時空的深情戀曲。（台北電影節提供）

奇幻愛情片《久別重逢》由「古惑仔」男神鄭伊健攜手《幻愛》蔡思韵共譜穿越時空的深情戀曲，人氣男團MIRROR成員Ian陳卓賢更驚喜獻上大銀幕首秀，彈唱自創曲溫柔破表，影壇新星許恩怡也憑該片角逐電影金像獎最佳女主角。

《長椅小情歌》集結廣瀨鈴、仲野太賀、神木隆之介、吉岡里帆、草彅剛等日本當代最強卡司，以一張河畔長椅串起都市中一幕幕情感片刻，散發柔美而古怪的魅力。

在社會寫實與邊緣視角作品中，《惡夏》陣容同樣精彩，由北村匠海、河合優實、窪田正孝等人氣與實力兼具的演員在炎夏街頭上演一場關於弱勢、黑道與制度錯綜的黑暗寓言。

《孤獨大叔出走中》由時尚藝術家中川雅也擔綱主演，與菲律賓金獎影后瑪利亞伊莎貝爾羅培茲共演跨文化療癒旅程，詮釋人生後段的重新連結與溫柔覺醒。

賈樟柯執導的《風流一代》重現影后趙濤20年間的成長軌跡。（台北電影節提供）賈樟柯執導的《風流一代》重現影后趙濤20年間的成長軌跡。（台北電影節提供）

亞洲導演的自我書寫亦同樣耀眼，中國名導賈樟柯入圍第77屆坎城影展正式競賽單元，角逐金棕櫚獎的《風流一代》重現影后趙濤20年間的成長軌跡，以膠片記憶編織出一代人的情感史詩。

《一匹白馬的熱夢》刻畫內蒙古青年在草原與現代文明間的漂泊與掙扎，將詩意攝影與社會解構融合為一，為民族身分與男性氣質書寫出沉痛而優雅的輓歌。

描寫男同志交友生活的《眾生相》以黑白影像與冷靜視角描寫同志男子在性接觸中扮演他人，從虛構中尋求真實，私密而大膽的身體演出，直指香港的失語與孤寂。

《29號公路》由童星大澤一菜、綾瀨遙（左）共演。（台北電影節提供）《29號公路》由童星大澤一菜、綾瀨遙（左）共演。（台北電影節提供）

《29號公路》為《呼叫愛美子》童星大澤一菜與實力派女星綾瀨遙共演，不同人生階段的兩人在旅途中碰撞出暖心火花，令人動容。

此外，本屆「超越真實」單元網羅5部風格獨具的鉅作，包括《鬥牛場的午後孤寂》以無旁白的冷峻鏡頭直視鬥牛場上的生死對峙，重構西班牙國粹背後的暴力與民族性，榮獲聖賽巴斯提安影展金貝殼獎。

《齁利路亞》描繪喬治亞叔侄檔用廢鐵製作霓虹十字架、沿街叫賣的奇幻旅程，在幽默與溫情中刻劃邊緣生命的尊嚴與希望；《占星轉運站》記錄主角依星象指引踏上尋夢之旅，從地中海島嶼到金門麵店，虛實交錯呈現人心對信念的投射與療癒。

《寧靜戰火之歌》以克制筆觸凝視烏克蘭戰後廢墟與無名墓地。（台北電影節提供）《寧靜戰火之歌》以克制筆觸凝視烏克蘭戰後廢墟與無名墓地。（台北電影節提供）

《寧靜戰火之歌》以克制筆觸凝視烏克蘭戰後廢墟與無名墓地，在極簡敘事中映現戰爭創傷的深遠餘波；《佔領自由邦》藉由戲劇重演、實地訪談與居民參與，重構鄧南遮佔領阜姆的歷史插曲，反思極端主義的前世今生。

2025台北電影節將於6月20日至7月5日在台北市中山堂、信義威秀影城、光點華山電影館舉辦，影展選片指南將於6月8日登場、票券也將於6月8日在OPENTIX兩廳院文化生活正式開賣。

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