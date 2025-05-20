晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

《單身即地獄》肌肉猛男李鎮錫 來台灣幹大事

曾經參加過《單身即地獄3》的人氣嘉賓李鎮錫宣布在台灣開店。（翻攝自IG）曾經參加過《單身即地獄3》的人氣嘉賓李鎮錫宣布在台灣開店。（翻攝自IG）

馮亦寧／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕曾經參加過《單身即地獄3》的人氣嘉賓李鎮錫宣布在台灣開店，今（20）曬出新照背景竟然是一家咖啡廳，讓人懷疑「難道是台灣店要開了嗎」？今天曬出的照片中，李鎮錫還說：減肥了（戴墨鏡符號表情）是不是。

李鎮錫新照背景是咖啡廳，台灣店是否開幕在即？（翻攝自IG）李鎮錫新照背景是咖啡廳，台灣店是否開幕在即？（翻攝自IG）

相關新聞：（影）公益網紅全哭了 AJ哥遭個案反咬「毆打」本人親回應

渾身健美肌肉的李鎮錫，超壯身材加上帥氣臉蛋，引起不少女性注意，沒想到他本人個性超好，既穩重又不做作，形成的反差萌更讓人想尖叫：沙拉嘿唷（사랑해요，我愛你）。

渾身健美肌肉的李鎮錫，身材超壯、臉蛋帥氣，個性也穩重不做作。（翻攝自IG）渾身健美肌肉的李鎮錫，身材超壯、臉蛋帥氣，個性也穩重不做作。（翻攝自IG）

李鎮錫很喜歡台灣，先前曾經受邀到台灣為品牌擔任代言，私底下也常到台灣旅遊的他，最喜歡吃小籠包配珍珠奶茶。日前他突然宣布要在台灣開咖啡廳，一種女粉嗨喊：可以喝到歐巴人氣咖啡了！

相關新聞：（影）網紅超譯粉紅超跑內幕 白沙屯媽祖內心戲超多

李鎮錫表示：真的很認真地準備和隊員們一起在臺灣開店！（翻攝自IG）李鎮錫表示：真的很認真地準備和隊員們一起在臺灣開店！（翻攝自IG）

在韓國就有自己咖啡廳的李鎮錫，成為眾多粉絲到韓國必踩景點之一，他宣布要在台灣開咖啡廳之後，還特別用中文寫下：「真的很認真地準備和隊員們一起在臺灣開店！請多多幫助！」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中