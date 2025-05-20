《單身即地獄》肌肉猛男李鎮錫 來台灣幹大事

曾經參加過《單身即地獄3》的人氣嘉賓李鎮錫宣布在台灣開店。（翻攝自IG）

馮亦寧／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕曾經參加過《單身即地獄3》的人氣嘉賓李鎮錫宣布在台灣開店，今（20）曬出新照背景竟然是一家咖啡廳，讓人懷疑「難道是台灣店要開了嗎」？今天曬出的照片中，李鎮錫還說：減肥了（戴墨鏡符號表情）是不是。

李鎮錫新照背景是咖啡廳，台灣店是否開幕在即？（翻攝自IG）

相關新聞：（影）公益網紅全哭了 AJ哥遭個案反咬「毆打」本人親回應

請繼續往下閱讀...

渾身健美肌肉的李鎮錫，超壯身材加上帥氣臉蛋，引起不少女性注意，沒想到他本人個性超好，既穩重又不做作，形成的反差萌更讓人想尖叫：沙拉嘿唷（사랑해요，我愛你）。

渾身健美肌肉的李鎮錫，身材超壯、臉蛋帥氣，個性也穩重不做作。（翻攝自IG）

李鎮錫很喜歡台灣，先前曾經受邀到台灣為品牌擔任代言，私底下也常到台灣旅遊的他，最喜歡吃小籠包配珍珠奶茶。日前他突然宣布要在台灣開咖啡廳，一種女粉嗨喊：可以喝到歐巴人氣咖啡了！

相關新聞：（影）網紅超譯粉紅超跑內幕 白沙屯媽祖內心戲超多

李鎮錫表示：真的很認真地準備和隊員們一起在臺灣開店！（翻攝自IG）

在韓國就有自己咖啡廳的李鎮錫，成為眾多粉絲到韓國必踩景點之一，他宣布要在台灣開咖啡廳之後，還特別用中文寫下：「真的很認真地準備和隊員們一起在臺灣開店！請多多幫助！」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法