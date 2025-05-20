勇兔「一票新對象」感情現況曝 仰慕者須過「她」這關

勇兔。（記者陳奕全攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕今是5月20日、諧音「我愛你」的浪漫日子，「勇兔」林筳諭、傅子純和蘇晏霈、吳政澔以及王瞳、曾子益3對民視八點檔《好運來》的CP一起宣傳戲劇，但三位男士戲外都已婚，而3位女主角都單身，不免俗聚焦感情話題，勇兔透露，有陸續認識新朋友，但目前都是朋友階段，「拍戲很忙，都先當朋友啦。」打趣自己的對象不只一個，而是「一票新對象」。

問及一票新對象中，仰慕者要如何脫穎而出？勇兔笑說她的狗女兒「七辣」比較不喜歡男生摸她，她會感受人的氣氛，替她辨別好人、壞人，「只要可以收買我家狗女兒就是90分了，狗對男性比較抗拒 ，如果之後在一起，狗會怕他，這樣也沒辦法生活下去。」

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勇兔。（記者陳奕全攝）

而她最近負傷，原本以為肩頸只是落枕，結果不舒服到得以神經阻斷治療，「神經檢查後先電擊，再拿針插」，此方式邏輯就是在肩頸打肉毒放鬆，「結果手整隻都在麻，滑手機也換成非慣用手了。」事發已過1個多月手還在麻，但已好很多，只需每天熱敷緩解。

她過去和同門張書偉有過一段情，現在張書偉與謝京穎結婚，謝京穎和勇兔在《好運來》也有對戲，勇兔說：「氣氛很好，每個人都認真工作，有些事情都過去了。」而張書偉回歸團體「Energy」就入圍金曲獎，勇兔也大方恭喜對方。

曾子益。（記者陳奕全攝）

而曾子益這回演渣男，三不五時要脫衣秀肌肉，因此他從農曆年後就努力健身、飲控，如今胸肌、腹肌完美成型。蘇晏霈自爆和他對戲時忍不住一看再看，看到笑場，大讚曾子益身材99分，「差1分就是毛巾沒有拿掉啦。」曾子益在家健身時，還把老婆扛在身上練深蹲，「我們家沒有很重的槓片，老婆起床，我就說來一下，就把她扛在身上做負重深蹲，她也很開心。」

曾子益與太太婚後努力「做人」，按表操課，但目前沒有好消息，他心疼老婆很在乎生子這件事，「她是瑜珈老師，剛好學生都是孕婦，或是沒有懷孕的人來上課，過陣子就懷孕了，她可能就有點心理不平衡，我是希望她放輕鬆。」

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