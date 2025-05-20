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娛樂 最新消息

《告白氣球》點擊破2.6億次 周杰倫談愛妻之道搬出麥可傑克森這一招

周董分享婚姻長久秘訣及愛妻之道。（資料照，杰威爾提供）周董分享婚姻長久秘訣及愛妻之道。（資料照，杰威爾提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕今天是「520」愛的告白日，天王「周董」周杰倫的《告白氣球》點擊已累積超過2.6億次，最近他分享婚姻長久秘訣及愛妻之道，搬出了已故流行天王麥可傑克森的「招數」，粉絲不妨可以參考。

為了趕得及在8、9月推出新專輯，今天這浪漫日子裡，周董還是和好友Gary在一起忙著錄音相關工作，而他唱的《告白氣球》仍是不少歌迷表達心意時的最甜歌曲。

周董5月20日和好友Gary在一起忙著錄音相關工作。（翻攝自IG）周董5月20日和好友Gary在一起忙著錄音相關工作。（翻攝自IG）

最近周董在《周遊記3》節目裡分享他和老婆昆凌婚姻幸福之道，談到維持婚姻秘訣是採取麥可傑克森過去在《Billie Jean》跳的「月球漫步舞」，一直往後退，他說：「為什麼我要一直退？因為happy wife，happy life。」強調老婆開心，生活就舒心，真的滿懂得「安太座」！

周董也舉例，如果在生活中出現意見分歧，他會優先考慮老婆昆凌的意願和想法，在照顧小孩和家事分工上主動調整，維持家庭和諧氣氛。

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