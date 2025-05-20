南太鉉前女友未婚懷孕遭拋棄 崩潰發遺書「我撐不下去了」

〔記者邱奕欽／台北報導〕「理科女神」徐恩祐（舊名徐敏在）過去以知性氣質與高學歷形象圈粉無數，未料遭爆出與WINNER前成員歌手南太鉉在交往期間非法吸食毒品躍上新聞版面。沒想到，她近日突然公開驗孕棒、超音波照片，甚至發出遺書內容，震驚一票粉絲。

徐恩祐公開超音波照痛訴遭拋棄。（組合照，翻攝自IG）

徐恩祐曾參加韓國戀愛實境節目《Heart Signal 3》，豈料近日她卻在貼文中坦言自己「未婚懷孕」，男方在得知消息後卻選擇完全斷聯、不聞不問，讓她獨自承受身心巨大壓力，悲痛寫下「我不想去想接下來該怎麼辦，我撐不下去了。」文末更出現「對不起」等字眼，情緒瀕臨崩潰。

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隨後，徐恩祐補充表示目前已由親友協助陪同就醫，暫時安全並感謝網友關心，強調「我會堅強」，但仍無法掩飾遭情感與現實雙重打擊的痛苦。有網友呼籲節目製作單位關心參賽者後續狀況，然而目前男方身分尚未公開，是否為當初戀綜節目中的對象也未明朗，引發外界揣測。

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