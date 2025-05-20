小櫻換妳做做看！ 網紅砸重金打造《庫洛魔法使》婚禮

中國「帶貨小王子」K總（圖）與未婚妻UMI婚禮完美重現《庫洛魔法使》。（翻攝自YouTube）

馮亦寧／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕中國「帶貨小王子」K總與未婚妻UMI將動漫《庫洛魔法使》搬進現實生活，K總砸百萬人民幣（約新台幣418.6萬元）將《庫洛魔法使》的所有元素：粉色花朵、魔法陣、魔法棒通通融入婚禮，讓許多人眼睛冒著閃亮星星高喊：誰能拒絕這樣的婚禮？

新娘UMI手持魔法棒登場，頭上還有璀璨的水晶燈。（翻攝自YouTube）

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連魔法陣都完美復原，不愧是豪華主題婚禮。（翻攝自YouTube）

為了完美重塑《庫洛魔法使》場景，婚禮場地耗時2日搭建，所有布置都是粉色 系花朵為主題，現場也有多座《庫洛魔法使》的雕塑安放在各個角落。婚禮也加入主角「小櫻」變身時的魔法陣元素，並搭配迷幻燈光效果。

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婚禮現場超夢幻，還有多座庫洛魔法使雕塑。（翻攝自YouTube）

K總透露這場婚禮拍攝團隊多達30人，攝影機位也有6個，至於婚禮製作費用則花了100萬人民幣。很多人驚掉下巴，直呼：這價格都夠拍一部劇集了。既然精心準備了當然要讓很多人都看見，因此這場婚禮也進行了直播，觀看人數高達70萬人，換算收入約為19萬人民幣（近新台幣80萬元）。霸氣的K總表示會將這筆收入全部捐出，讓這場婚禮更具意義。

婚禮現場超夢幻，還有多座庫洛魔法使雕塑。（翻攝自YouTube）

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