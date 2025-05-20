晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

小櫻換妳做做看！ 網紅砸重金打造《庫洛魔法使》婚禮

中國「帶貨小王子」K總（圖）與未婚妻UMI婚禮完美重現《庫洛魔法使》。（翻攝自YouTube）中國「帶貨小王子」K總（圖）與未婚妻UMI婚禮完美重現《庫洛魔法使》。（翻攝自YouTube）

馮亦寧／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕中國「帶貨小王子」K總與未婚妻UMI將動漫《庫洛魔法使》搬進現實生活，K總砸百萬人民幣（約新台幣418.6萬元）將《庫洛魔法使》的所有元素：粉色花朵、魔法陣、魔法棒通通融入婚禮，讓許多人眼睛冒著閃亮星星高喊：誰能拒絕這樣的婚禮？

新娘UMI手持魔法棒登場，頭上還有璀璨的水晶燈。（翻攝自YouTube）新娘UMI手持魔法棒登場，頭上還有璀璨的水晶燈。（翻攝自YouTube）

相關新聞：神預測 YouTuber阿滴、Hook「會考之神」猜題超準

連魔法陣都完美復原，不愧是豪華主題婚禮。（翻攝自YouTube）連魔法陣都完美復原，不愧是豪華主題婚禮。（翻攝自YouTube）

為了完美重塑《庫洛魔法使》場景，婚禮場地耗時2日搭建，所有布置都是粉色 系花朵為主題，現場也有多座《庫洛魔法使》的雕塑安放在各個角落。婚禮也加入主角「小櫻」變身時的魔法陣元素，並搭配迷幻燈光效果。

相關新聞：外國網紅世壯運奪金 曾和「柔道男神」楊勇緯合體拍片

婚禮現場超夢幻，還有多座庫洛魔法使雕塑。（翻攝自YouTube）婚禮現場超夢幻，還有多座庫洛魔法使雕塑。（翻攝自YouTube）

K總透露這場婚禮拍攝團隊多達30人，攝影機位也有6個，至於婚禮製作費用則花了100萬人民幣。很多人驚掉下巴，直呼：這價格都夠拍一部劇集了。既然精心準備了當然要讓很多人都看見，因此這場婚禮也進行了直播，觀看人數高達70萬人，換算收入約為19萬人民幣（近新台幣80萬元）。霸氣的K總表示會將這筆收入全部捐出，讓這場婚禮更具意義。

婚禮現場超夢幻，還有多座庫洛魔法使雕塑。（翻攝自YouTube）婚禮現場超夢幻，還有多座庫洛魔法使雕塑。（翻攝自YouTube）

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中