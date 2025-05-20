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娛樂 最新消息

AB6IX四帥6月攻占TICC 和粉絲建立家人般感情

朴佑鎮（左起）、田雄、李大輝與金東賢組成的韓流人氣男團AB6IX，終於要來台開唱。（亞士傳媒、亞太娛樂提供）朴佑鎮（左起）、田雄、李大輝與金東賢組成的韓流人氣男團AB6IX，終於要來台開唱。（亞士傳媒、亞太娛樂提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕韓國人氣男團AB6IX今（20）宣布，將於6月29日晚間18：00，在「TICC」台北國際會議中心舉辦「2025 AB6IX CONCERT in Taipei」，4帥田雄、金東賢、朴佑鎭與李大輝在得知行程確認後，滿心期待來台見粉絲！

AB6IX異口同聲向所有ABNEW（粉絲名）發出邀請：「實在是太開心，我們也跟大家一樣心心念念這天很久了！終於能夠親自來跟所有的ABNEW見面，我們將準備全新的舞台與歌單送給大家，希望當天能見到你們一起來同歡！」

ABNEW讚AB6IX是「最具音樂生命力的綜藝男團」。（亞士傳媒、亞太娛樂提供）ABNEW讚AB6IX是「最具音樂生命力的綜藝男團」。（亞士傳媒、亞太娛樂提供）

該團自去年10月推出第九張迷你專輯《BORN LIKE THIS》後，主打《NVKED》由李大輝親自作詞作曲，獲歌迷大讚：「大輝年紀輕輕就如此具備全方位音樂實力，第一次聽就喜歡上了，真的會一直期待他後面更多作品！」

出道6年的AB6IX常透過舞台演出、社群互動，與粉絲建立起如家人般的感情，表示：「ABNEW是我們非常重要的信念，為了不負所有的ABNEW期待，我們不管在音樂，或各種演出上都是卯足全力。」保證成員全程參與討論活動細節。

AB6IX演唱會主視覺。（亞士傳媒、亞太娛樂提供）AB6IX演唱會主視覺。（亞士傳媒、亞太娛樂提供）

「2025 AB6IX CONCERT in Taipei」於25日早上10點在KKTIX販售，只要在6月15日23：59前完成購票程序，即可享全場皆可參加HI-BYE歡送與獲得典藏寫真小卡，VIP區全部可觀賞彩排與抽20名簽名拍立得外，全場還有抽10人一組團體合照共計200名以及簽名海報共100張。

最珍貴的，則是會從VIP區抽出幸運的20位粉絲，直接與AB6IX四位成員進行1：4合照，活動詳情可上亞士傳媒 AsiaMedia官方粉絲團。

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