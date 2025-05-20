巨乳前港姐自爆17歲誤做小三 520曬超低胸照報喜

34歲的巨乳前港姐陳婉衡今日無預警宣布結婚。（翻攝自IG）

馮亦寧／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕34歲的巨乳前港姐陳婉衡今（20）日無預警宣布結婚34歲的巨乳前港姐陳婉衡今（20）日無預警宣布結婚，並曬出與老公在土耳其拍攝的超低胸婚紗照，高喊：「here's to our forever 520.（為我們永遠的520乾杯）」。

陳婉衡透露自己17歲的時候曾經誤當小三。（翻攝自IG）

陳婉衡擁有魔鬼身材，甚至被稱為「咪神」，她自稱是宅女兼悶蛋，連媽媽都一度擔心她嫁不出去。不過，她自爆17歲的時候，曾經在不知情的狀況下誤當小三，當時她在加拿大認識一位鄰居，那個時候大家關係很曖昧，兩人勾肩搭背但有時男方又不回覆陳婉衡的電話，之後更直接人間蒸發，直到後來她看見男方帶了另一個女人回家過夜，陳婉衡更說當時她真的被傷到，非常痛苦。

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陳婉衡更透露與初戀男友分手後，兩人曾一度復合，於是再度進入曖昧關係，最後男方二度上演消失術。「原來他又跟前女友復合，原來我在不知情的狀況下當了小三」。

陳婉衡考取健身教練執照之後曾和自己一名從事金融業的肌肉男學生交往。（翻攝自IG）

情路坎坷的陳婉衡還說出另外一件秘密，2020年考取健身教練執照後，她曾經和一名從事金融業的肌肉男譜出一段「師生戀」。但肌肉男的占有慾極強，禁止她有自己的社交圈，還要求她每天在家煮飯，就連穿衣服也不能太暴露，兩人僅交往半年就宣告分手。

陳婉衡（右）與老公到土耳其拍婚紗照，畫面美得像幅畫。（翻攝自IG）

今日宣布出嫁好消息的陳婉衡也讓神秘老公曝光，兩人跑到土耳其拍婚紗，背景的熱氣球讓一切看起來更夢幻，是每個女人心目中的完美婚禮。

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