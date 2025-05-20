3年感情生變？IU、李鍾碩談「遠距離戀愛」友曝交往近況

IU（左）和李鍾碩交往第3年，感情依舊濃厚。（翻攝自Naver）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓星IU、李鍾碩於2022年12月認愛，3年來屢傳情變，尤其日前IU被目擊將戒指戴在「食指」，被解讀是回到單身狀態，引發熱議；韓媒OSEN今（20）報導，兩人仍在戀愛ing，交往順利，否認分手傳聞。

近日韓網傳出，IU在5月16日生日當天，身邊陪同的並非男友李鍾碩，而是防彈V和好友姜漢娜，甚至還有目擊者稱，IU和V一同出現在首爾龍山區某高檔餐廳，引來「恢單」傳聞。

請繼續往下閱讀...

不過據報導，IU身邊的好友向韓媒證實「IU與李鍾碩目前感情良好」，加上IU、V並非兩人單獨聚會，當晚還有其他熟人，包括2AM的任瑟雍和另一名女性熟人，撇除「單獨密會」的嫌疑。

相關新聞：恭喜！《魔鬼的計謀》女星結婚4年當媽 公司：母女均安

IU上月接受主演的《苦盡柑來遇見你》採訪時，被問李鍾碩對這部作品的反應，IU直言「首先，我知道那位朋友（指李鍾碩）忙著拍戲，所以可能沒空看作品。」

至於李鍾碩為了下部作品《再婚皇后》長時間在海外拍攝，因此和IU形成「異地戀」（遠距離戀愛），但知情人士透露兩人愛情仍很牢靠，小心翼翼守護戀情中。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法