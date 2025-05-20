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娛樂 最新消息

川普砍預算《芝麻街》陷停播危機 Netflix出手霸氣救援

美國長壽兒童電視節目《芝麻街》（Sesame Street）因川普大砍公共電視預算，而面臨停播危機。（美聯社）美國長壽兒童電視節目《芝麻街》（Sesame Street）因川普大砍公共電視預算，而面臨停播危機。（美聯社）

〔記者邱奕欽／台北報導〕美國經典兒童節目《芝麻街》（Sesame Street）自1969年開播以來，陪伴全球無數小朋友長大，象徵教育與娛樂並重的黃金典範，不過近日卻傳出節目可能面臨停播危機，原因竟與總統川普有關。

根據《華盛頓郵報》等多家外媒報導，美國總統川普針對聯邦公共廣播預算大砍支出，導致長期仰賴「美國公共電視PBS」播出的《芝麻街》陷入資金困境，甚至傳出製作單位考慮縮編或停播。此項消息傳開後，美國許多家長與網友震驚不已，「我們的童年不能沒了！」

所幸，串流平台龍頭Netflix即時出手，宣布將與《芝麻街》製作單位合作，提供資金，並取得部分內容的全球播放權，確保節目能持續拍攝與播出，也能確保以前的內容不會就此消失。對此，Netflix表示，「我們相信優質兒童內容的力量，《芝麻街》不只是節目，更是教育與愛的傳承。」

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