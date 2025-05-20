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金秀賢放鳥高雄櫻花季恐遭求償3千萬？經紀公司回應了

金秀賢原定將現身3月的高雄櫻花季。（翻攝自臉書）金秀賢原定將現身3月的高雄櫻花季。（翻攝自臉書）

〔記者張宇嫺／台北報導〕金秀賢原定在今年3月來台出席高雄櫻花季，卻因連日風波未能現身。在此之後更是爭議連環爆，不僅爆出金賽綸生前音檔，稱金秀賢與當時國二的金賽綸發生關係，還有人稱「爆料人在美國遭不明人士襲擊，甚至驚動FBI」，雖後來駐紐約總領事館出面闢謠，稱並沒有收到相關通報，但一連串風波已讓金秀賢的形象跌入谷底。

相關新聞：金秀賢涉「買兇殺人」？紐約領事館闢謠：沒收到通報

金秀賢在風波前才成為台灣7-ELEVEN代言人，合作推出多項商品。（統一超商提供）金秀賢在風波前才成為台灣7-ELEVEN代言人，合作推出多項商品。（統一超商提供）

在風波傳出前，金秀賢才剛宣布成為台灣超商7-ELEVEN的代言人，不但推出多項合作商品，更預計在3月出席粉絲見面會以及在高雄櫻花祭的最後一天擔任壓軸嘉賓。不過上述活動都因為醜聞爭議爆發，全數宣布取消。日前傳出台灣7-ELEVEN因受到嚴重波及，損失高達1億多新台幣，打算向金秀賢方求償，求償金額達3千萬元。對此，金秀賢方透過韓媒回應了。

金秀賢爭議一波未平，一波又起。（翻攝自YT）金秀賢爭議一波未平，一波又起。（翻攝自YT）

根據韓國媒體《TV Daily》報導，台灣7-ELEVEN因金秀賢醜聞風波造成的損失，可能向金秀賢方要求賠償3千萬元。不過對此傳言，金秀賢所屬的經紀公司回應：「未收到任何來自台灣7-ELEVEN的通知，也未有收到訴狀。」

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