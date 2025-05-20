S媽與「新任汪太太」對話外流？ 曝光超多內幕

汪小菲（右）娶第二任妻子馬筱梅。（翻攝自微博）

馮亦寧／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星「大S」徐熙媛於今年2月因病於日本病逝，一雙子女前夫汪小菲成為監護人，「S媽」黃春梅曾指控汪小菲未告知家人動向且不讓她探望，卻被狗仔葛斯齊嗆聲，反指S媽封鎖汪小菲，還嗤笑「惡人先告狀」。如今又有中國微博博主外流疑似S媽和「Mandy」馬筱梅的對話，劇情又大逆轉。

中國微博「八圈李元芳」曬出S媽與Mandy的對話，不過真偽未知。（翻攝自微博）

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中國微博博主「八圈李元芳」曬出的對話當中，Mandy表示S媽可能對「不讓看孫子」有誤解，並表示安排假日不上課的時間見面沒問題，當時S媽還祝福Mandy與汪小菲有「喜事」要忙，沒想到接著就問：「恭喜新婚、舊車可以敢（趕）快拿錢來換嗎？」、「老公欠的錢賴著不還嗎？要多久？」

（左起）大S、S大姊、S媽、小S一家人感情非常好。（翻攝自臉書）

不過根據《三立新聞網》報導，S媽回應：「講不完，欠錢不還，煩，我家地下室還占一個車位，每天看就心煩」。

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大S生前指控汪小菲積欠1200萬餘元，向法院聲請強制執行獲准，北院在去年10月也將汪小菲名下的雙門跑車進行法拍投標，起標價125萬元，最後流標。

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