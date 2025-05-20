晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《折腰》男配角挨轟缺乏新意 嗆觀眾：坐等破防

在古裝愛情劇《折腰》當中飾演第二男主角「魏儼」的劉端端竟和網友嗆聲。（翻攝自微博）在古裝愛情劇《折腰》當中飾演第二男主角「魏儼」的劉端端竟和網友嗆聲。（翻攝自微博）

馮亦寧／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕中國古裝愛情劇《折腰》一播出即受到廣大觀眾歡迎，劇中飾演男二的「魏儼」劉端端，先前曾經在夯劇《慶餘年》當中飾演二皇子，並且展現出精湛演技，不過這次他卻翻車了。劉端端甚至還口出狂言嗆爆觀眾：以後有你們破防的。

相關新聞：《折腰》男主角爆紅 惡劣網友竟挖出前妻長相

屬於演技派的劉端端實力雖然受到肯定，不過這次《折腰》當中他的表現卻和當初演出《慶餘年》的時候如出一轍，明明是不同角色，但是許多觀眾都反映「好像看到《慶餘年》的二皇子出現在《折腰》當中」。同時也質疑劉端端在角色設定上缺乏新意，讓人覺得演技變得油膩。

劉端端因演出《慶餘年》二皇子角色走紅，原以為他是實力派，沒想到只有一套演法。（翻攝自微博）劉端端因演出《慶餘年》二皇子角色走紅，原以為他是實力派，沒想到只有一套演法。（翻攝自微博）

劉端端因《慶餘年》當中二皇子「李承澤」一角瘋癲、孤傲、心機深重讓觀眾印象深刻；這次在《折腰》當中他飾演的魏儼應該屬於放蕩不羈、陰陽怪氣類型，劇中魏儼也不斷挑撥男女主角劉宇寧、宋祖兒感情，還對宋祖兒飾演的女主角「小喬」不斷釋放曖昧情愫，沒想到劉端端卻沒掌握好這個角色，反而讓《慶餘年》的李承澤在《折腰》中附身在「魏儼」上頭，讓觀眾頻頻出戲。

觀眾認為劉端端沒有掌握到魏儼的情緒、情感，把「魏儼」這個角色搞砸，更憤怒批評「人設＋演法，油上加油」。

相關新聞：陸委會、文化部擬懲親中藝人  小粉紅關心「誰沒被罰」

面對網友的毒舌批評，劉端端沒有虛心接受，反而在微博配上一張Q版「魏儼」嗆聲：「你跌個死吊，這才哪到哪啊就叫叫叫，以後有你們破防的」，該文雖火速刪除，但早就有人備份並在網路瘋傳。

劉端端嗆聲網友，雖火速刪文卻已經被網友備份並在網路瘋傳。（翻攝自微博）劉端端嗆聲網友，雖火速刪文卻已經被網友備份並在網路瘋傳。（翻攝自微博）

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中