《折腰》男配角挨轟缺乏新意 嗆觀眾：坐等破防

在古裝愛情劇《折腰》當中飾演第二男主角「魏儼」的劉端端竟和網友嗆聲。（翻攝自微博）

馮亦寧／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕中國古裝愛情劇《折腰》一播出即受到廣大觀眾歡迎，劇中飾演男二的「魏儼」劉端端，先前曾經在夯劇《慶餘年》當中飾演二皇子，並且展現出精湛演技，不過這次他卻翻車了。劉端端甚至還口出狂言嗆爆觀眾：以後有你們破防的。

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屬於演技派的劉端端實力雖然受到肯定，不過這次《折腰》當中他的表現卻和當初演出《慶餘年》的時候如出一轍，明明是不同角色，但是許多觀眾都反映「好像看到《慶餘年》的二皇子出現在《折腰》當中」。同時也質疑劉端端在角色設定上缺乏新意，讓人覺得演技變得油膩。

劉端端因演出《慶餘年》二皇子角色走紅，原以為他是實力派，沒想到只有一套演法。（翻攝自微博）

劉端端因《慶餘年》當中二皇子「李承澤」一角瘋癲、孤傲、心機深重讓觀眾印象深刻；這次在《折腰》當中他飾演的魏儼應該屬於放蕩不羈、陰陽怪氣類型，劇中魏儼也不斷挑撥男女主角劉宇寧、宋祖兒感情，還對宋祖兒飾演的女主角「小喬」不斷釋放曖昧情愫，沒想到劉端端卻沒掌握好這個角色，反而讓《慶餘年》的李承澤在《折腰》中附身在「魏儼」上頭，讓觀眾頻頻出戲。

觀眾認為劉端端沒有掌握到魏儼的情緒、情感，把「魏儼」這個角色搞砸，更憤怒批評「人設＋演法，油上加油」。

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面對網友的毒舌批評，劉端端沒有虛心接受，反而在微博配上一張Q版「魏儼」嗆聲：「你跌個死吊，這才哪到哪啊就叫叫叫，以後有你們破防的」，該文雖火速刪除，但早就有人備份並在網路瘋傳。

劉端端嗆聲網友，雖火速刪文卻已經被網友備份並在網路瘋傳。（翻攝自微博）

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