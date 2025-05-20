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越南選美皇后代言不實 涉消費詐欺罪遭逮

曾於2021年獲得「國際環球小姐」后冠的阮垂仙。（翻攝自IG）曾於2021年獲得「國際環球小姐」后冠的阮垂仙。（翻攝自IG）

馮亦寧／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕曾於2021年獲得「國際環球小姐」后冠的阮垂仙（Nguyen Thuc Thuy Tien）曾在社群平台大力推廣一款聲稱「富含膳食纖維」的軟糖產品，但產品檢驗過後卻與宣傳不符，引發熱議，越南當局也以涉嫌消費詐欺逮捕這位選美皇后兼網紅。

選美皇后阮垂仙在越南知名度高，也曾獲得政府頒發表揚。（法新社）選美皇后阮垂仙在越南知名度高，也曾獲得政府頒發表揚。（法新社）

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擁有選美皇后頭銜的阮垂仙在越南知名度高，也曾獲得政府頒發表揚，她與網紅范光靈（Pham Quang Linh）及Hang Du Muc共同宣傳這款軟糖。根據越南當局調查指出，軟糖是阮垂仙與上述提及的兩位網紅共同合資成立公司產品，該公司聲稱每顆軟糖的膳食纖維含量相當於一盤蔬菜。

阮垂仙（右）已遭越南當局逮捕。（翻攝自YouTube）阮垂仙（右）已遭越南當局逮捕。（翻攝自YouTube）

事實上每顆軟糖僅含有16毫克纖維，與阮垂仙所稱的200毫克相去甚遠，該局並揭發阮垂仙公司使用的是劣質、纖維含量極低的原料，且包裝上也沒有標示纖維含量，更含有高劑量用於瀉藥的山梨醇成分。

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阮垂仙於昨（19）日遭當局逮捕，指控她涉嫌欺騙消費者，該產品目前已停售，但在停售前已銷售出超過10萬盒。

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