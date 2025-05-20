「國光女神」林茉晶證實罹癌！剃頭化療6次揭病情：真的好痛苦

〔記者邱奕欽／台北報導〕林茉晶曾在節目《國光幫幫忙》中獲封「國光女神」，更以一雙修長白皙美腿擁有「台灣第一美腿」美譽，沒想到今（20日）突透過社群發布影片，親曝罹患卵巢癌第一期，並已完成手術與6次化療，她為了抗癌選擇剃光頭髮，坦言一路走來相當辛苦。

林茉晶證實罹癌剃髮進行化療。（組合照，翻攝自IG）

林茉晶表示，早在2024年12月時持續有在追蹤中的巧克力囊腫突然急速長大，經CT電腦斷層掃描檢查後，醫師發現腫瘤性質介於良性與惡性之間，隨後決定動刀切除腫瘤並送驗，腹部手術留下13公分的疤痕，最終檢驗結果為「高度惡性的亮細胞卵巢癌第一期」，雖然診斷為早期，但因病種惡性程度高，她仍憂心未來復發風險。

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「我真的不想再經歷一次手術或是化療，真的好痛苦，現在的我，要努力減肥，重新出發～未來還是要開開心心地工作！」儘管歷經身體與心理的巨大煎熬，林茉晶選擇正面迎戰在半年間完成6次化療，體重也因此增加近20公斤，也將努力減重重新出發，「未來還是要開開心心地工作！」展現強韌的生命力與不服輸的態度。

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