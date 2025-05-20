晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

前國防部長馮世寬也險遭詐騙 感慨：陷阱好多

名媛關穎（左）、女星林熙蕾出席「2025打詐行動 榮耀時刻」頒獎典禮。（記者鄭景議攝）名媛關穎（左）、女星林熙蕾出席「2025打詐行動 榮耀時刻」頒獎典禮。（記者鄭景議攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕社會上詐騙橫行，不少人一不小心就掉入陷阱，為表揚反詐傑出企業與地方警政單位，今（20）日舉辦「2025打詐行動 榮耀時刻」頒獎典禮，除邀請到關穎、林熙蕾之外，前國防部「100分」部長馮世寬也與會並分享自己差點被詐的經驗。

馮世寬說，過去在退輔會主委任內，他曾接到一通由秘書轉接的詐騙電話，對方假冒中華電信客服人員，謊稱馮世寬的電話費扣款銀行少繳交74元，雖然覺得很奇怪，但馮世寬警覺性強，並沒有理會對方。

「100分部長」馮世寬（左）分享自己遇上詐騙集團的經驗。（記者鄭景議攝）「100分部長」馮世寬（左）分享自己遇上詐騙集團的經驗。（記者鄭景議攝）

馮世寬之所以覺得「怪怪的」主要因為他的退休金都在合作金庫帳戶，並由銀行自動扣繳，何來少74元之說？況且對方還跟他所要銀行帳號與密碼，馮世寬提供身分證號碼之後，對方竟然又問他有沒有信用卡，稱能「代為解除錯誤設定」，隨即換人處理此事，更進一步向他詢問信用卡及金融卡密碼。

由於家中經濟大權都掌握在「部長夫人」手裡，馮世寬先詢問老婆，還告訴詐騙集團稍後回電，對方卻一直要求「不要掛電話」，還膽大包天的反問：「你不是不相信我吧？」馮世寬心中生疑，認為只有74元的小事為何如此大費周章，於是沒有繼續打電話與對方聯絡。直到回家和老婆分享後，才知道老婆也接到一樣的電話，主持人唐從聖立刻表示，詐騙集團其實根本不是在乎74元，只是一心想拿到部長銀行帳戶的退休金與存款。

這個經驗讓馮世寬很感慨，認為如此精美的包裝，很容易讓人陷落在這樣的陷阱當中。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中