前國防部長馮世寬也險遭詐騙 感慨：陷阱好多

名媛關穎（左）、女星林熙蕾出席「2025打詐行動 榮耀時刻」頒獎典禮。（記者鄭景議攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕社會上詐騙橫行，不少人一不小心就掉入陷阱，為表揚反詐傑出企業與地方警政單位，今（20）日舉辦「2025打詐行動 榮耀時刻」頒獎典禮，除邀請到關穎、林熙蕾之外，前國防部「100分」部長馮世寬也與會並分享自己差點被詐的經驗。

馮世寬說，過去在退輔會主委任內，他曾接到一通由秘書轉接的詐騙電話，對方假冒中華電信客服人員，謊稱馮世寬的電話費扣款銀行少繳交74元，雖然覺得很奇怪，但馮世寬警覺性強，並沒有理會對方。

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「100分部長」馮世寬（左）分享自己遇上詐騙集團的經驗。（記者鄭景議攝）

馮世寬之所以覺得「怪怪的」主要因為他的退休金都在合作金庫帳戶，並由銀行自動扣繳，何來少74元之說？況且對方還跟他所要銀行帳號與密碼，馮世寬提供身分證號碼之後，對方竟然又問他有沒有信用卡，稱能「代為解除錯誤設定」，隨即換人處理此事，更進一步向他詢問信用卡及金融卡密碼。

由於家中經濟大權都掌握在「部長夫人」手裡，馮世寬先詢問老婆，還告訴詐騙集團稍後回電，對方卻一直要求「不要掛電話」，還膽大包天的反問：「你不是不相信我吧？」馮世寬心中生疑，認為只有74元的小事為何如此大費周章，於是沒有繼續打電話與對方聯絡。直到回家和老婆分享後，才知道老婆也接到一樣的電話，主持人唐從聖立刻表示，詐騙集團其實根本不是在乎74元，只是一心想拿到部長銀行帳戶的退休金與存款。

這個經驗讓馮世寬很感慨，認為如此精美的包裝，很容易讓人陷落在這樣的陷阱當中。

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