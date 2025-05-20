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酬神音樂節雨天備案出絕招 柯大堡請出風雨免朝牌

柯大堡講解風雨免朝牌的由來。（信徒文化季提供）柯大堡講解風雨免朝牌的由來。（信徒文化季提供）

〔記者胡如虹／台北報導〕很多藝人辦戶外活動怕碰到下雨，事先都會燒烏龜求晴天，你知道為什麼舉辦廟會活動，經常會很神奇的雨就停了嗎？柯大堡透露，一切都是因為有這面「風雨免朝牌」！

柯大堡獲得PP石墨烯郭董（郭宏睿）的贊助支持，舉辦台灣首屆「信徒文化季」酬神音樂節，明（21日）中午12點半開始在白沙屯天德宮熱鬧開場。為了讓明天的「信徒文化季」酬神音樂節能順利舉辦，沒有風雨來攪局，柯大堡特別做了雨天備案。

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因為主持《寶島神很大》深入了解廟宇的民俗文化，柯大堡的雨天備案是準備一面很神奇的「風雨免朝牌」。他透露，傳統上神明要出門，在凡間、神界都是大事，各路神聖兵馬都會來覲見、行禮。但很有禮貌的風神、雨神只要出門，就必然挾帶風雨，而主家神明為了體恤自己的子弟兵，籌備盛事已經夠辛苦了，不忍還得淋成落湯雞，便貼心宣布：「風神雨神吶！你們心意我收下了，免來朝拜！」這就是「風雨免朝」的由來。

柯大堡特別做了一面頭旗，讓信徒體驗進香時舉頭旗的辛苦。（信徒文化季提供）柯大堡特別做了一面頭旗，讓信徒體驗進香時舉頭旗的辛苦。（信徒文化季提供）

柯大堡說，在台灣許多的廟宇都可以發現這面牌的存在，有木雕、彩繪，其中也不乏百年古物。明天媽祖要出門參加「信徒文化季」，他今天除了拿出一面「風雨免朝牌」，宣告風神雨神不用來朝拜，也做一面頭旗來讓大家體驗進香時，頭旗的辛苦。

「比照入朝天宮前萬人吶喊的狂奔入廟，讓大家也來跑一段，比秒數拼獎品！」柯大堡笑稱這也是台灣第一面，女生可以扛的頭旗，歡迎信徒明天一起來體驗拚獎品。

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