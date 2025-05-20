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三峽重大車禍釀3死 修杰楷曝人父心聲：目送女兒進校門

修杰楷不解520也要送老婆禮物。（New Balance提供）修杰楷不解520也要送老婆禮物。（New Balance提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕修杰楷漢賈靜雯結婚將邁入10年，今出席運動品牌開幕活動，恰逢「520」，他透露有傳愛的簡訊給老婆，得到「我也愛你」回應，但被問有無送禮時，他大吃一驚說：「520也要送禮？現在大家嚴格成這樣！」

他2012年為跑半馬開始接受跑步訓練，儘管過程痛並快樂著，仍持續至今，他也還記得第一次「約跑」賈靜雯的光景：「印象還滿深刻的，因為覺得可以一起跑步是很美好的事。」如今兩人擁有2個女兒，修杰楷形容，家中女性們運動細胞都非常好，她們的律動感、節奏感都比自己好，學新的運動很快，他反而是當中最愛運動，但是最需要努力的那一個。

最近世壯運正熱，修杰楷非常崇拜那些長者，像是昆凌90歲的爺爺，另一個快100歲的老先生他也是很厲害，也有70多歲打籃球的，覺得自嘆不如，希望自己到那個年紀也可以健康的運動，如果要選項目，應該是跑步或騎單車。

修杰楷不敢看三峽車禍新聞。（New Balance提供）修杰楷不敢看三峽車禍新聞。（New Balance提供）

至於新北市三峽區昨發生重大車禍，釀3死、12傷，引發台灣社會高度關注，修杰楷並未仔細點進去看，主要是不敢看那畫面，會非常心疼。他平時都親自接送女兒們，確定她們進校門後確保安全後，視線才會離開。

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