何美穩交外國男友6年 造訪「孕婦湖」親吐婚事進度

謝佳見（左起）、何美和陳謙文今出席《飛吧！玩客》記者會。（三立提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕何美、謝佳見和陳謙文今出席《飛吧！玩客》記者會，聊到節目安排一行人造訪馬來西亞知名的「孕婦湖」，傳說中喝了湖水會懷孕，大家就起鬨問何美是否「好事近」？何美笑著回應：「和男友在一起6年了，就等他開口求婚啊！」

全新東南亞旅遊節目《飛吧！玩客》由何美攜手4位男神來賓，馬來西亞影帝謝佳見、台八男神陳謙文、棒棒堂成員楊奇煜、台日混血男星各務孝太，搭乘AirAsia飛往馬來西亞、泰國與菲律賓七大城市，展開冒險旅程。

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何美（左）與地陪謝佳見一起遊馬來西亞。（三立提供）

節目首站來到馬來西亞，謝佳見成為地陪導覽，與何美從城市街頭一路玩進叢林，挑戰極限活動，包括在廢棄飛機跑道飆沙灘車、叢林騎越野車，還攀上海拔650公尺的「天空玻璃步道」，他笑稱：「我有懼高症卻還硬上，結果真的腿軟跪地了！」何美則興奮表示行程刺激又深入當地祕境，讓她直呼還想再玩一次。

謝佳見（左起）、何美和陳謙文今出席《飛吧！玩客》記者會。（三立提供）

另一組來到泰國的陳謙文則體驗神祕蝙蝠洞、入住15萬台幣一晚的總統套房，還與何美挑戰獨木舟與攀岩。他驚訝表示：「沒想到何美爬得比我快！」她則謙虛說：「可能我比較輕巧啦！」

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