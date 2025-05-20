晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

何美穩交外國男友6年 造訪「孕婦湖」親吐婚事進度

謝佳見（左起）、何美和陳謙文今出席《飛吧！玩客》記者會。（三立提供）謝佳見（左起）、何美和陳謙文今出席《飛吧！玩客》記者會。（三立提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕何美、謝佳見和陳謙文今出席《飛吧！玩客》記者會，聊到節目安排一行人造訪馬來西亞知名的「孕婦湖」，傳說中喝了湖水會懷孕，大家就起鬨問何美是否「好事近」？何美笑著回應：「和男友在一起6年了，就等他開口求婚啊！」

全新東南亞旅遊節目《飛吧！玩客》由何美攜手4位男神來賓，馬來西亞影帝謝佳見、台八男神陳謙文、棒棒堂成員楊奇煜、台日混血男星各務孝太，搭乘AirAsia飛往馬來西亞、泰國與菲律賓七大城市，展開冒險旅程。

何美（左）與地陪謝佳見一起遊馬來西亞。（三立提供）何美（左）與地陪謝佳見一起遊馬來西亞。（三立提供）

節目首站來到馬來西亞，謝佳見成為地陪導覽，與何美從城市街頭一路玩進叢林，挑戰極限活動，包括在廢棄飛機跑道飆沙灘車、叢林騎越野車，還攀上海拔650公尺的「天空玻璃步道」，他笑稱：「我有懼高症卻還硬上，結果真的腿軟跪地了！」何美則興奮表示行程刺激又深入當地祕境，讓她直呼還想再玩一次。

謝佳見（左起）、何美和陳謙文今出席《飛吧！玩客》記者會。（三立提供）謝佳見（左起）、何美和陳謙文今出席《飛吧！玩客》記者會。（三立提供）

另一組來到泰國的陳謙文則體驗神祕蝙蝠洞、入住15萬台幣一晚的總統套房，還與何美挑戰獨木舟與攀岩。他驚訝表示：「沒想到何美爬得比我快！」她則謙虛說：「可能我比較輕巧啦！」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中