衝國際！「臺灣好聲音」出爐 超大咖歌后曝光

〔記者張釔泠／台北報導〕金曲雙歌后鄭宜農、ABAO阿爆（阿仍仍）共組「臺灣好聲音」前進紐約，偕同布拉瑞揚舞團代表台灣出征紐約夏日音樂節（SummerStage）「臺灣之夜Taiwanese Waves」，用國、台、原民三種語言搭配舞蹈元素，把臺灣表演藝術文化推上國際舞台。

ABAO阿爆將帶著子弟兵「那屋瓦少女隊」同台開唱。（物子巡演工作室 Taiwanese Waves 提供）

夏日音樂節（SummerStage）每年五月到八月都於紐約中央公園盛大登場，在臺灣策展人嚴敏的積極推動下，「Taiwanese Waves台灣之夜」從2016年起正式登上紐約夏日音樂節，今年已邁入第六屆。

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鄭宜農代表台灣出征。（物子巡演工作室 Taiwanese Waves 提供）

首次受邀踏上「臺灣之夜Taiwanese Waves」舞台，鄭宜農已經開始著手準備表演內容，更透露將在「說話」環節進行加強訓練，「言談內容是重點！因為要在短短幾分鐘時間內把自己的作品是從什麼樣的文化與故事中長出來，並且要用非母語表達，如何做到讓大家理解自己作為創作者的核心，非常重要！」特別準備了「秘密武器」歌詞投影。

布拉瑞揚舞團將台灣表演文化推向國際。（物子巡演工作室 Taiwanese Waves 提供）

提及紐約這個文化大融爐，布拉瑞揚舞團的藝術總監暨編舞布拉瑞揚·帕格勒法透露紐約是開啟自己創作的啟蒙，更是改變他一生的重要城市；已經是第二次登上「臺灣之夜Taiwanese Waves」的ABAO阿爆將帶著子弟兵「那屋瓦少女隊」同台開唱，屆時將以 「傳統古謠美聲吟唱」與 「跨越曲風的母語創作」，讓紐約聽眾認識台灣原住⺠文化。

ABAO阿爆旗下的「那屋瓦少女隊」。（物子巡演工作室 Taiwanese Waves 提供）

這次齊赴紐約表演，三組人馬也將相約紐約來趟音樂文化及美食交流之旅，鄭宜農表示：「我非常懷念紐約的餐車！熱狗是基本，一定要路上進行隨便選一個熱狗攤然後邊走邊吃的行程，還有就是Moma外面的Hala Chicken餐車，我太懷念那個餅沾辣醬！」

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