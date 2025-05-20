理想混蛋乖乖當兵 只有「他」被判免疫原因曝光

〔記者張釔泠／台北報導〕「理想混蛋」11月1日將進軍台北小巨蛋，今天舉辦售票記者會，提到成軍八年是否有不合的時刻，主唱雞丁打趣：「有啊，就是阿哲剛剛在台上說他是外貌擔當的時候。」

「理想混蛋」今天舉辦演唱會售票記者會。（記者潘少棠攝）

演藝圈近來爆發「閃兵案」，理想混蛋除了吉他手阿哲因為癲癇被判免疫，其他人都已經當完兵。雞丁回憶自己在宜蘭縣政府當替代役，「因為當時已經有藝人身分，所以雖然不是客家人，但有一次被派去唱客家歌。」

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「理想混蛋」今天舉辦演唱會售票記者會。（記者潘少棠攝）

鼓手可沛則是分兩個暑假、各當兩個月的兵，吉他手建廷也是畢業後服完四個月的兵役，阿哲解釋自己的狀況：「高中、大學的時候都有癲癇發作過，還滿嚴重的，還去住院檢查，想找到病因。」後來才被判免疫。可沛透露，舞台上只要開強光，阿哲就會緊張，不過阿哲已經五年都沒有發作過，目前一直在服藥追蹤。

被問到首度攻蛋，是否會如先前北流、高流演唱會一般有個人SOLO部分？雞丁笑說：「這次當然有建廷唱歌的部分。」還說大家都非常勤奮地練唱，但歌迷喜歡建廷「走音」，建廷也認了：「（大家）喜歡有人性的感覺。」

「理想混蛋」今天舉辦演唱會售票記者會。（記者潘少棠攝）

提到這些年的相處模式，雞丁認之前和鼓手可沛有小矛盾，透過創作抒發心聲，「我們個性很不一樣，算是有些拉扯，但都沒有時間好好聊一聊。」直到在聽歌會上，他們才各自把寫的歌放出來，算是說出心裡話，搞笑的是在場的建廷、阿哲都渾然不覺此事，雞丁認為：「我們這樣的溝通方式很浪漫。」門票6月7日下午1點在KKTIX開賣。

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