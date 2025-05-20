安心亞花3年力撇金華火腿「聽到阿Ken」變臉：幹嘛聊那個人

安心亞今天出席代言活動。（記者潘少棠攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕性感女神安心亞今天出席代言活動，她花了3年瘦身成功，變得更纖細的她，力撇網友封她腿粗是「金華火腿」的惡評。

對於體重的數字，安心亞先是笑說：「公司有保密條款，我不能講體重，維持體態是我的功課。」隨後則招認現在約是53公斤，相比3年前已經瘦了7公斤。

請繼續往下閱讀...

安心亞今天出席代言活動。（記者潘少棠攝）

安心亞透露，「我就是容易胖胖瘦瘦，之前比較肉，腿也是滿粗的，為了瘦腿找了很多減肥的方法。」她曾經激烈到只吃水煮，便當都會過水、過油，還有瘋狂用筋膜刀刮腿，「腿全部黑掉，都沒有瘦下來。」

安心亞今天出席代言活動。（記者潘少棠攝）

如今靠著運動及飲食，安心亞瘦身成功，至於新戀情是否有進展？她表示：「我現在狀態很好，隨時等待適合我的桃花。」連忙稱近來代言的兩項產品，就是現在的伴侶。

安心亞今天出席代言活動。（記者潘少棠攝）

聽聞有記者提到主持搭檔阿Ken，她嚇得變臉驚呼：「今天開開心心的，幹嘛聊那個人啦。」強調絕對不會日久生情。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法