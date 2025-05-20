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娛樂 亞洲

成毅綜藝笑點大爆發 呆萌討拍笑壞網友

成毅玩遊戲獲勝，開心不已。（翻攝自YouTube）成毅玩遊戲獲勝，開心不已。（翻攝自YouTube）

胡妃貞／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕成毅帶著《赴山海》的大俠張智霖、魏巍一起上綜藝節目《你好星期六》開起武林大會，收視一如預期的衝頂，成毅多個反差點成了十足出圈笑點，還被封為是行走的笑點機。

成毅玩遊戲認真執行指令，舞力大開。（翻攝自YouTube）成毅玩遊戲認真執行指令，舞力大開。（翻攝自YouTube）

這次在潑水遊戲環節，成毅很認真的做出主持人的指令，扭腰擺臀跳起拉丁舞、嘟嘴賣萌，認真執行指令到忘了該搶水杯，慢半拍的結果就是要接受水攻，但他呆萌的行逕，讓對手楊迪都潑不下手，和張智霖搭檔時，還出主意說他負責攪亂對手的視線，請師父認真搶杯，後來兩人都慢半拍，他竟還撒嬌求求對手讓給他，呆萌舉止讓大家笑到不行。

成毅和張智霖在猜謎遊戲表現精彩。（翻攝自YouTube）成毅和張智霖在猜謎遊戲表現精彩。（翻攝自YouTube）

進行指手劃腳猜謎語時，一開始看到楊迪隊的表現，還沒上場就求饒說可不可以認輸，沒想到在魏巍的指導下，和張智霖多次猜對答案，每次答對時，他就像個孩子似的對著主持人何炅邀功，讓何炅忍不住提醒他，還沒分出勝負，不要太開心，先專注答題，也讓大家笑翻天，還有觀眾事後在網路揭露，因為成毅讓他笑到臉部肌肉拉傷就醫，連醫師都好奇到底是怎麼笑的。

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