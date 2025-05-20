李芷霖遭控勒索林庭謙 禾羽認是「事件當事人」

芷霖（左起）、林襄、禾羽。（資料照，記者陳奕全攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕啦啦隊女神禾羽（舊名雅涵）今出席「不浪了」公益系列活動，談及閨密李芷霖近期捲入小三風波，她坦言很心疼對方，認為屆時司法一定能還她清白。

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味全龍啦啦隊成員李芷霖繼去年遭控勒索前男友林庭謙後，本月又遭網友在Dcard匿名指控，介入他人婚姻關係，事後李芷霖否認當小三，但承認私密照是她本人，拍攝者是前男友林庭謙。而林庭謙沉寂數日後也發聲明，強調私密照外流一事與他無關，李芷霖經紀公司也說，目前相關事宜已交由司法處理。

禾羽今出席記者會。（記者侯家瑜攝）

禾羽透露，李芷霖去年被爆出勒索前男友傳聞時，對方剛好在她家，透露對方馬上就淚崩，「我就是這事的當事人，這段期間我都陪著她，我感到很心疼。」

對於近期李芷霖又被爆當小三，禾羽說也說自己跟林襄私下都有關心，「司法之後一定會還她清白，請大家給她空間，我看到這些子虛烏有的攻擊，我也很心疼。這事對她傷害有點大，因為是被捏造出來的，我一開始不敢問得太深入，她需要人陪的話我一定會在。」也說李芷霖談戀愛的模樣跟朋友相處時都一樣，都是大家的開心果。

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