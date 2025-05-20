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關穎自爆沒用LINE！狠拒媽媽群組吐實：不想浪費時間social

關穎（左）與林熙蕾擔任公益大使，現身打詐頒獎活動。（記者胡舜翔攝）關穎（左）與林熙蕾擔任公益大使，現身打詐頒獎活動。（記者胡舜翔攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕詐騙手法日益翻新，讓不少人聞之色變。關穎與林熙蕾今（20）現身打詐頒獎活動，坦言身邊已有不少朋友受騙上當，因此兩人平時對陌生電話、訊息保持高度警覺，幾乎「一律不接」。

關穎笑不僅不接不熟來電，常見的通訊軟體LINE都沒有使用。（記者胡舜翔攝）關穎笑不僅不接不熟來電，常見的通訊軟體LINE都沒有使用。（記者胡舜翔攝）

關穎笑說自己「膽子小」，為了避免不必要的困擾，不僅不接不熟來電，常見的通訊軟體LINE沒有使用，更不加入媽媽群組，她直言，「外界以為我是好媽媽，實際上我不加入媽媽群組，也沒有LINE，我不想要浪費時間跟不需要的人social。」

林熙蕾平時都不愛接電話、回訊息，詐騙難找上門。（記者胡舜翔攝）林熙蕾平時都不愛接電話、回訊息，詐騙難找上門。（記者胡舜翔攝）

林熙蕾曾分享一位朋友出於善心匯款救助他人，卻落入詐騙陷阱，當時她提醒對方「你確定這不是詐騙嗎？」對方才趕緊查證，今也重申防詐重要性。談及昨天發生的三峽奪命車禍，林熙蕾對此特別有感，「我有小孩，對這種事情很敏感，大家開車要小心。」

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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