霍建華隔10年在台罕露面 若失智會想「遠離妻女」

霍建華（左起）、謝盈萱、秦漢、周采詩、劉品言出席Netflix影集《忘了我記得》記者會。（記者陳奕全攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕霍建華相隔10年在台公開露面，今天與秦漢、謝盈萱等人出席Netflix影集《忘了我記得》記者會，戲裡秦漢罹患失智症，訪談中問及演員若罹患失智症，會如何面對？霍建華坦言沒想過這問題，「但真的發生，我會想辦法遠離身邊的人，不要給他們添麻煩，過完後面日子。」看來是希望老婆林心如和獨生女不要太焦慮他。

當媽的周采詩在面對失智症，老早就做好準備，她之前就跟5歲兒子提過：「若媽媽開始失憶、認知能力不好，我希望他用我的錢來照顧我，不要被綁在這裡。」

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霍建華（左）、謝盈萱出席Netflix影集《忘了我記得》記者會。（記者陳奕全攝）

劇中霍建華和謝盈萱合作夫妻，2人也有夫妻大吵的戲碼，問及現實中和老婆林心如爭執時，他是會冷戰還是會大吵？他今回：「吵架的話會看事情的嚴重性，年輕時直來直往，現在讓自己情緒冷靜一點，這是每個人都必須成長的過程。」其實他2021年有次曾和林心如在台北街頭有爭執，2人餐後發生口角，霍建華甩頭就走，林心如則呆坐東區街頭，還疑似落淚，引發軒然大波。

霍建華出席Netflix影集《忘了我記得》記者會。（記者陳奕全攝）

霍建華難得演出台劇，他提到一開始接到編導劉若英邀約，以為是秦漢和謝盈萱父女情感戲，自己作為象徵性的符號老公，應該沒什麼戲份，「看了劇本發現有部分講婚姻生活，覺得後悔答應，加上劇本有個長篇幅講夫妻爭執的戲，剛好過完年之後要拍，整個年都不好過！」

霍建華出席Netflix影集《忘了我記得》記者會。（記者陳奕全攝）

他首度和謝盈萱搭檔合作，發現謝盈萱確實很慢熟，他說：「我覺得男生要多主動，所以在現場逗她笑、多聊天，很快就可以熟起來。」他也發現謝盈萱在片場容易崩潰，「她這麼崩潰我也覺得很不容易，我也不是很會現場崩潰的人，所以殺青後跟導演說，妳也要安慰、鼓勵她，畢竟找到這樣的女主角也很不容易。」

謝盈萱自認慢熟，碰上也是摩羯座的霍建華卻感到意外，她有次在旁觀察霍建華，竟然能和劇組每個人聊起來，她問「真的聊天開心嗎？」，霍建華回：「對啊！我跟每個人都充滿好奇。」謝盈萱苦笑指出自己是，「腦袋有些東西過不去，又找不到解決方式的人」，必須要想辦法自己消化，相當典型的摩羯座。《忘了我記得》將在2025年5月23日於Netflix播出。

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