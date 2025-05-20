三峽奪命車禍震撼全台 吳鳳曝「父70歲後不開車」：保護自己及他人

吳鳳對三峽奪命車禍發聲。（翻攝自臉書）

〔記者傅茗渝／台北報導〕昨（19）日新北市三峽發生一起重大車禍，疑似為高齡駕駛操作不當釀成憾事，造成數人死傷，引發社會高度關注。土耳其裔藝人吳鳳也在臉書發聲，呼籲社會正視年長者駕駛安全議題。

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吳鳳希望用自己的影響力來談幾句話，他提到該事故有兩位年輕人和一位家長在事故中喪命，肇事駕駛則為78歲老翁，讓他忍不住感慨：「過了70歲之後，我們所有人的反應會比較慢，很需要非常注意開車，或者要先確定自己身體狀況再上路！」

吳鳳透露，爸爸生前過了70歲後就不開車了。（翻攝自臉書）

他強調自己雖非法律專業，但出於對公共安全的重視，希望社會能對高齡駕駛議題多加關注，「也許可以好好檢查70歲以上的朋友身體狀況，再讓他們開車會更安全。」他也以自身經驗分享，「我記得我爸爸過了70歲之後，自己就已經沒辦法像之前一樣開車，所以他不開車了！這樣又保護自己也保護其他人！」

對於這起事故，吳鳳感到遺憾並呼籲：「希望今天的車禍會改變一些交通政策！失去生命之後他們不會再回來！我們都有小孩，自己想看看，如果發生在你身上會有多痛苦？」

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