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娛樂 最新消息

陳大天保住飯碗 涉閃兵「仍演出李國修舞台劇」原因曝

陳大天近期涉嫌閃兵案，影響工作。（本報資料照，記者陳奕全攝）陳大天近期涉嫌閃兵案，影響工作。（本報資料照，記者陳奕全攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕37歲藝人陳大天涉假造病歷規避兵役，日前以25萬元交保，他參與的果陀音樂劇《三個傻瓜》在演出前一天取消陳大天的演出，由預備演員方延恩接替演出；而這週23、24日，陳大天和曾國城、鍾欣凌等人合作的舞台劇《莎姆雷特》，製作單位今（20）表示仍決定由陳大天參與演出，據悉劇團找了許多人嘗試代替，包括之前演出同個角色的樊光耀，但樊光耀要拍電影，檔期軋不上。

蔡昌憲（左起）、竺定誼、楊奇煜、聶雲和陳大天合作音樂劇《三個傻瓜》。（本報資料照，果陀劇場提供）蔡昌憲（左起）、竺定誼、楊奇煜、聶雲和陳大天合作音樂劇《三個傻瓜》。（本報資料照，果陀劇場提供）

屏風劇團表示，由於本劇加演場次沒有規劃預備演員，加上《莎姆雷特》是一部架構與佈局極其精密的「戲中戲中戲」，目前無法在短時間內找到適合人選接替該角色，決定仍由陳大天參與演出。

《莎姆雷特》無法在短時間內找到適合人選接替該角色，決定仍由陳大天參與演出。（本報資料照，記者胡舜翔攝）《莎姆雷特》無法在短時間內找到適合人選接替該角色，決定仍由陳大天參與演出。（本報資料照，記者胡舜翔攝）

劇團也提到陳大天本人已深刻自責其行為之不當，對社會大衆、劇組夥伴，特別是影響到他所敬重的李國修老師作品，感到萬分歉意和懊悔。

只是劇團這樣的聲明，立刻引來眾怒，有網友表示「那可以要求全額退票嗎！ 這麼可惡的藝人完全無法支持」，目前劇團尚未回應。

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