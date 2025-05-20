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娛樂 亞洲

肖戰與墓共舞 藏海 时影 魏婴喪葬一條龍

網友超有想像力,將肖戰主演的三部古裝大戲的角色連結成喪葬一條龍。（翻攝自IG）網友超有想像力,將肖戰主演的三部古裝大戲的角色連結成喪葬一條龍。（翻攝自IG）

胡妃貞／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕

肖戰2019年憑藉與王一搏搭檔的《陳情令》，躍升陸劇男神，隨即又參演《慶餘年》、《玉骨遙》等多部爆款劇。肖戰與張婧儀主演的古裝新劇《藏海傳》近日一播出就奪下陸劇熱度冠軍，他飾演的「藏海」角色熱度也創下新紀錄。

戲裡他被面具神秘人營救拜三師，展開復仇，最新劇情中，「藏海」成功潛伏到滅門仇人平津侯「莊蘆隱」（黃覺飾演）府中當幕僚，卻被對方的左右手妒嫉陷害，接到為先帝殉葬的聖旨，殊不知一切都在「藏海」的算計之中，反轉燒腦的緊湊劇情，讓觀眾欲罷不能。

《藏海傳》第5、6集劇情再掀高潮，「藏海」憑藉堪輿之術為平津侯「莊蘆隱」解決太后下葬難題，順利進到莊府成為平津侯幕僚，但卻多次遭平津侯3位得力手下設局陷害。

3人想趁機除掉「藏海」，並以為了保護平津侯長子貪污防水工程款，擔心「藏海」揭露的理由，說服平津侯在「藏海」完成先帝陵墓重修後，就讓他一起殉葬，最新劇情「藏海」接到殉葬聖旨，眼神卻很平靜。

  但眼尖的粉絲發現，肖戰演的三部古裝大戲不論是藏海、时影還是魏婴竟然都與古墓有關，還有超有梗的封他是喪葬一條龍，他在和王一博主演的《陳情令》飾演魏無羨為救溫氏族人，带著温情一族残部退守夷陵乱葬崗，受封夷陵老祖，被戲稱是掘墓者。

到了《玉骨遙》他和小龍女樣都是從古墓裡出來，就變成守墓者。

在《藏海傳》裡他先是解決了先帝顯靈事件，又被任命入欽天鑑修皇陵，敢情就像是建墓者。

網友做的梗圖讓粉絲欽佩不已，還有人笑說直接想到一個劇名《我在古墓界闖蕩多年強點怎麼了》。

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