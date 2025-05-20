三峽車禍釀3死...唐綺陽揭「木星衝刺雙子」亂象

〔記者侯家瑜／台北報導〕新北市三峽區昨（19）日下午4時許發生一起奪命車禍，造成3死12傷的悲劇，引發全國譁然。對此，星座專家唐綺陽也於今（20）日在社群發文，罕見以沉痛語氣，針對這起悲劇表達心痛與憤怒。

唐綺陽對三峽車禍表示哀慟。（資料照，記者王文麟／吳仁捷攝）

唐綺陽寫道：「看到三峽大車禍，我們都想問為什麼？為什麼年輕生命這樣莫名消逝，不公平、不值得、這麼無辜，上天為何要這麼安排？」她質疑司法與社會對於路怒症累犯的縱容：「當選模範父親的標準，是撞別人家的孕婦、媽媽跟小孩嗎？」

請繼續往下閱讀...

她更感慨在木星衝刺雙子的現在，「雙子所代表的交通、新聞、訊息亂象叢生」，沒人知道該怎麼做，只能自求多福，「但要怎麼自求多福？」

相關新聞：「你他X永遠都賠不了」！莊凱勛怒譙髒話痛批三峽車禍翁

唐綺陽語重心長地提醒，「走在路上不能太安心，瘋子太多」，並直言唯有「保護自己、強化自己」才是真正的答案。她呼籲社會：「不要天真地以為平安會永遠存在，唯有自己變聰明、變強，才能不被撞、不被霸凌。」

☆民俗說法僅供參考☆

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法