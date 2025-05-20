女神卡卡新加坡創46億元商機 盤點巨星演唱會經濟效益

女神卡卡在新加坡開唱帶來的商機不容小覷。（法新社）

〔記者馮亦寧／台北報導〕女神卡卡（Lady Gaga）選擇在新加坡開唱，這也是亞洲唯一一場，演唱會帶來的經濟效益可望高達新台幣46億元，商機驚人。去年英國「Coldplay」酷玩樂團和泰勒絲（Taylor Swift）分別在1月與3月在新加坡開唱，讓新加坡經濟較去年第一季增長2.7％，這點非常值得台灣借鏡。

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39歲美國流行音樂歌手女神卡卡本週在新加坡開唱，除了演唱會本身之外，周邊商品、交通觀光、飯店、航空公司、零售業者都跟著沾光，粗估相關收益可達2億新加坡幣（約新台幣46億元），難怪除了粉絲紛紛敲碗心愛的偶像到自己的城市開唱之外，各國也爭相邀請巨星開唱。

泰勒絲演唱會掀起「泰勒絲經濟學」。（美聯社）

美國天后泰勒絲橫跨2年的「時代巡迴演唱會 The Eras Tour」也締造許多驚人成績，在22個月當中舉辦了152場演唱會，從美國亞利桑那州起跑，區域橫跨北美洲、拉丁美洲、亞洲、大洋洲、歐洲，最終場於2024年12月8日在加拿大溫哥華畫下句點。泰勒絲的演唱會光是票房收入就高達22億美金（約新台幣715億元），所有舉辦城市的城市觀光、飯店住宿、交通運輸、粉絲治裝、周邊商品收益也掀起「泰勒絲經濟學」。

凱莉米洛火熱開唱，讓高雄巨蛋化身前所未有的大型舞池。（本報資料照，Live Nation Taiwan提供）

今年3月性感女神凱莉米洛（Kylie Minogue）也降落高雄，吸引超過1萬1千名粉絲朝聖。其實高雄早就瞄準「演唱會經濟」，高雄市長陳其邁配合去年「Ed Sheeran」紅髮艾德、「Bruno Mars」火星人布魯諾、「Take That」接招、Lisa見面會等大型演唱會，成功創造171萬人次、57億觀光產值，今年更有圭賢、「Maroon 5」魔力紅、RAIN、凱莉米洛等堅強卡司，成功達到留客效益與商機。

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