晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

女神卡卡新加坡創46億元商機 盤點巨星演唱會經濟效益

女神卡卡在新加坡開唱帶來的商機不容小覷。（法新社）女神卡卡在新加坡開唱帶來的商機不容小覷。（法新社）

〔記者馮亦寧／台北報導〕女神卡卡（Lady Gaga）選擇在新加坡開唱，這也是亞洲唯一一場，演唱會帶來的經濟效益可望高達新台幣46億元，商機驚人。去年英國「Coldplay」酷玩樂團和泰勒絲（Taylor Swift）分別在1月與3月在新加坡開唱，讓新加坡經濟較去年第一季增長2.7％，這點非常值得台灣借鏡。

相關新聞：小賈斯汀破產了？ 違約金高達台幣7.2億急賣「這個」

39歲美國流行音樂歌手女神卡卡本週在新加坡開唱，除了演唱會本身之外，周邊商品、交通觀光、飯店、航空公司、零售業者都跟著沾光，粗估相關收益可達2億新加坡幣（約新台幣46億元），難怪除了粉絲紛紛敲碗心愛的偶像到自己的城市開唱之外，各國也爭相邀請巨星開唱。

泰勒絲演唱會掀起「泰勒絲經濟學」。（美聯社）泰勒絲演唱會掀起「泰勒絲經濟學」。（美聯社）

美國天后泰勒絲橫跨2年的「時代巡迴演唱會 The Eras Tour」也締造許多驚人成績，在22個月當中舉辦了152場演唱會，從美國亞利桑那州起跑，區域橫跨北美洲、拉丁美洲、亞洲、大洋洲、歐洲，最終場於2024年12月8日在加拿大溫哥華畫下句點。泰勒絲的演唱會光是票房收入就高達22億美金（約新台幣715億元），所有舉辦城市的城市觀光、飯店住宿、交通運輸、粉絲治裝、周邊商品收益也掀起「泰勒絲經濟學」。

凱莉米洛火熱開唱，讓高雄巨蛋化身前所未有的大型舞池。（本報資料照，Live Nation Taiwan提供）凱莉米洛火熱開唱，讓高雄巨蛋化身前所未有的大型舞池。（本報資料照，Live Nation Taiwan提供）

今年3月性感女神凱莉米洛（Kylie Minogue）也降落高雄，吸引超過1萬1千名粉絲朝聖。其實高雄早就瞄準「演唱會經濟」，高雄市長陳其邁配合去年「Ed Sheeran」紅髮艾德、「Bruno Mars」火星人布魯諾、「Take That」接招、Lisa見面會等大型演唱會，成功創造171萬人次、57億觀光產值，今年更有圭賢、「Maroon 5」魔力紅、RAIN、凱莉米洛等堅強卡司，成功達到留客效益與商機。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中