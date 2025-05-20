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娛樂 音樂

理想混蛋被爆「大頭症」首度露面！雞丁不忍了 指「他」頭最大

〔記者張釔泠／台北報導〕人氣夯團「理想混蛋」成軍八年終於將在11月1日攻蛋，舉辦「不是因為天氣晴朗才見面」演唱會，今天開記者會宣布6月7日售票訊息，談到先前爆出「大頭症」一事，理想混蛋也親自回應此事。

理想混蛋演唱會記者會。（記者潘少棠攝）理想混蛋演唱會記者會。（記者潘少棠攝）

前陣子理想混蛋被爆料參加音樂活動時有「大頭症」，主唱雞丁一度搞笑推「二頭（肌）」最大的建廷來回答，後來才解釋：「看到新聞的時候，當下覺得怎麼會？平時對工作人員很親切，可能是工作人員的溝通過程中有誤會。」

心情會不會因此低落？雞丁表示：「沒有受到太大的影響，還是做好每天的事情。」反而是「小混蛋」們（粉絲）反應比較大，「小混蛋說在他們眼中（理想混蛋）不是這樣子的。」打趣除非是物理性的，「像阿哲頭很大、建廷二頭肌很大。」

理想混蛋演唱會記者會。（記者潘少棠攝）理想混蛋演唱會記者會。（記者潘少棠攝）

四人都有在努力維持自己的身材，分別找了健身教練埋頭苦練， 可沛說：「要登上大舞台，自信很重要。」至於目前誰的身材最好？大家公推建廷，他從年初就開始進行飲控 ，目前至少有六塊腹肌的狀態。

理想混蛋演唱會記者會。（記者潘少棠攝）理想混蛋演唱會記者會。（記者潘少棠攝）

演藝圈近來爆發「閃兵案」，理想混蛋除了吉他手阿哲因為癲癇被判免疫，其他人都已經當完兵。雞丁在宜蘭縣政府當替代役，可沛、建廷也都服完四個月的兵役。阿哲解釋：「高中、大學的時候都有癲癇發作過，還去住院檢查。」可沛透露，舞台上只要開強光，阿哲就會緊張，不過阿哲已經五年都沒有發作過，目前一直在服藥追蹤。

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