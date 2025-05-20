「你他X永遠都賠不了」！莊凱勛怒譙髒話痛批三峽車禍翁

莊凱勛發文痛斥三峽車禍肇事者。（翻攝自IG、資料照）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕昨日下午4點，新北市三峽區北大國小旁發生重大車禍，一名78歲余姓男子駕駛一輛自小客車，因不明原因衝撞多名路人，造成3死12傷，令人痛心。對此，藝人莊凱勛也發文飆髒話痛斥肇事者，引發外界關注。

莊凱勛今（20）日以黑底白字在IG寫下，「災難式的心碎，顯然年紀跟腦袋不會成正比，跟高齡沒有P關係，不要扯下全部年長尊者，如果是不想活那自己想辦法，到底為什麼要上路當老三寶，有病就要醫，不管生理的老化還是心理的疾病，正常人一擦撞就停止了，憑什麼讓大眾用風險包容你整路的瘋狂轟炸！憑什麼無差別一波帶走那麼多家庭的寶貝！X你X的！你用什麼賠？你他X永遠都賠不了的！不可原諒」。

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莊凱勛真性情的發文引不少共鳴，留言區中湧入大批留言，「想到孩子就這樣沒了，實在無法接受」、「重點這個人還是慣犯」、「祈禱傷者早日康復，逝者早日安息」。

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