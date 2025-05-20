郭靜純小六兒174公分 不藏私分享長高秘訣

郭靜純分享母子站立對比照，身高174公分兒子明顯比168公分郭靜純高出半顆頭。（翻攝自郭靜純臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星郭靜純曾與何篤霖主持長壽命理節目《命運好好玩》，2019年舉家移民加拿大，仍常分享家庭生活，近日接連分享小六兒子身高話題。

郭靜純14日先發文說：「小6的Mark哥身高174了，整天帶著我到處找美食。」引來不少人質疑「怎麼看都不像174」。對此，郭靜純19日再度發文親自釋疑。

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她表示兒子目前體型為「腿長身短」，加上小朋友習慣駝背，坐在椅子上會看起來比較嬌小。不過，當郭靜純再分享母子站立對比照時，身高174公分兒子明顯比168公分郭靜純高出半顆頭。

郭靜純接著大方分享兒子長高祕訣，表示兒子不喜歡吃泥狀嬰兒副食品，斷奶後就開始吃白飯配魚，且不挑食，「他三餐正常，吃好吃滿」，加上有養成充足睡眠的習慣，從小晚上9:00就會自動回房休息睡覺，一定睡滿超過8小時。

2006年，郭靜純與製作人王信貴結婚，婚後育有一對子女。

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