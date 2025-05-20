本土劇男星車禍「斷一根」仍當兵 拒替代役硬抽兩棲裝甲兵

〔記者蕭方綺／台北報導〕檢警繼藝人王大陸之後再度展開偵查，第二波「閃兵藝能團」收網果然發現多名藝人涉案，但在一片「閃兵」疑雲中，演藝圈也有不少男星分享過去入伍心得，用行動證明擔當。傅子純、「勇兔」林筳諭、蘇晏霈、吳政澔、王瞳、曾子益今宣傳民視《好運來》，傅子純提到過往是海軍陸戰隊，而吳政澔17歲時因車禍導致腳的小拇指截肢，體檢被醫生問「要不要當兵」，不當就替代役，他覺得替代役太無聊，決定當兵，直呼：「後來抽到兩棲裝甲兵，很操，當了一年！」

民視《好運來》宣傳；勇兔（前排左起）、蘇晏霈、王瞳、傅子純（後排左起）、吳政澔、曾子益。（記者陳奕全攝）

談及當時車禍，他苦笑說當年無照駕駛騎檔車，閃公車時自摔，他的右腳被貼在排氣管半小時，導致四度灼傷，原本要把右腳掌截肢，後來只切掉小拇指，追憶當時的情況，他說：「腳背清創完，我哭一個晚上，還跟耶穌懺悔，沒想到隔天開始長肉。」他為此開了4次刀，復健很辛苦，媽媽也心疼到瞬間白髮，讓他很愧疚；至於無照駕駛，他說「該罰的已經被罰了」。

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民視《好運來》宣傳；傅子純。（記者陳奕全攝）

而傅子純拍戲2年，決定先去當兵，他說：「對於一個有事業的人，當然會擔心退伍回來沒工作，我想說早也一刀、晚也一刀，老天爺若讓我註定吃這行飯，一定還是會有東西吃。」他甚至申請提早入伍。

他那時當了一年8個月的海軍陸戰隊，當時的好體格，讓他打趣說：「所以我現在就算拍水戲，也都沒有替身。」至於如何看現在閃兵藝人？他正色表示：「這是國家給我們的義務，為國家盡心本來就是該做的。」

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