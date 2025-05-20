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娛樂 電影

古天樂查出軌自己老婆竟涉案 《私家偵探》劉冠廷聯手緝凶

羅子秦／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕由《九龍城寨之圍城》導演鄭保瑞監製，李子俊與周汶儒聯合執導港片《私家偵探》，集結古天樂、劉冠廷與周秀娜三位實力派演員同台飆戲。這也是金馬獎得主劉冠廷首次挑戰港產動作片，片中飾演一名查案過程充滿隱情的警探，與古天樂所飾演的私家偵探之間火花四射，對手戲張力十足。

古天樂在《私家偵探》飾演一名靠查外遇維生的私家偵探。（華映提供）古天樂在《私家偵探》飾演一名靠查外遇維生的私家偵探。（華映提供）

故事由一宗看似單純的外遇調查揭開序幕，卻一路延燒成連環謀殺案。古天樂飾演的歐陽偉業是一名處境潦倒的私家偵探，原本只是接下一樁調查未婚妻是否出軌的委託，卻意外發現涉案女子竟是自己太太，此舉導致他錯過另一名客戶的關鍵調查時機，沒想到當晚該名女子慘遭殺害，使他頓時身陷風暴中心。

而劉冠廷則飾演追查此案的警官陳康民，表面上是個家庭美滿的好丈夫，實則情緒波動不明，甚至曾在命案現場突然昏倒，令人懷疑他是否也藏有不可告人的秘密。

劉冠廷在《私家偵探》飾演一名查案過程充滿隱情的警探。（華映提供）劉冠廷在《私家偵探》飾演一名查案過程充滿隱情的警探。（華映提供）

電影今天公開正式海報，古天樂佇立於結構錯綜的樓梯建築前，象徵案件如迷宮般撲朔迷離，而劉冠廷手撐雨傘現身其中，似乎也難逃卷入風暴的命運。全片於馬來西亞拍攝，劇組頂著酷熱與高濕度氣候完成拍攝，演員吃足苦頭。

《私家偵探》海報。（華映提供）《私家偵探》海報。（華映提供）

談到此次參演，劉冠廷表示：「第一次來馬來西亞拍片，又是第一次和古天樂合作，心情既興奮又緊張。」而古天樂這回化身靠查外遇維生的私家偵探，結果查著查著竟挖出自己太太的外遇，讓他在情感與案件間進退維谷。《私家偵探》將於6月18日在台上映。

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