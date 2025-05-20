王文洋對上呂秋遠！李怡貞列9點比較「射後不理差在哪」

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂中心／綜合報導〕宏仁集團總裁王文洋近日遭爆捲入私生子風波，遭女性提起確認親子關係訴訟，對此，台北地院表示，家事案件不公開審理，不便證實或回應媒體提問。而律師呂秋遠也同樣深陷私生子爭議，被一名女子指控曾要求墮胎。針對這兩起爭議，律師李怡貞今在臉書發文，火力全開以「呂秋遠v.s王文洋」為題，條列式對照兩人處理爭議的手法與態度。

王文洋（左）、呂秋遠。（資料照）

李怡貞一開頭便寫道：「同樣射後不理，差別在哪？」接著列出9大對照，直指：「一個姓呂、一個姓王；一個有九億、一個是九九九九九九九億。」從經濟條件、處理態度、女性待遇乃至社會觀感皆逐一對比。

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她更指出，呂秋遠被指不但逼迫女方墮胎，還用冷冰冰的法律語言否認感情；反觀王文洋雖被指涉外遇，卻大方表示每年給予女方200萬元養育費，甚至支付至孩子成年後。

貼文最後李怡貞也自嘲：「我寫九點已經很勉強了。」雖語帶調侃，卻一針見血點出「錢不是問題，態度才是關鍵」的社會矛盾。

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