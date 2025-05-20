《玉氏夫人傳》林知衍假冒千金翻身 秋泳愚想學中文「超愛台灣火鍋」

〔記者傅茗渝／台北報導〕憑《外傷重症中心》爆紅的秋泳愚，憑實力奪下「最受矚目新生代男演員」封號，近期與林知衍合作主演《玉氏夫人傳》，在中天娛樂台熱播。林知衍飾演聰穎奴婢「狗德」，因逃亡而假冒貴族千金「玉太永」，成為朝鮮首位女性辯護律師，與秋泳愚飾演的名門之子「宋諝仁」展開糾葛戀情。

林知衍奴婢翻身變千金。（中天電視提供）

秋泳愚在《玉氏夫人傳》一人分飾兩角，除了名門之子「宋諝仁」，另一個則是「玉太永」的丈夫「成允謙」，同時也是「斷袖」（同性戀）的角色，秋泳愚談及此次挑戰，他感到相當雀躍，「無論哪種角色，對我而言都是新的挑戰。對於性少數族群的設定並不覺得困難，而是著重在如何用我的方式完整建構這個角色，從收到劇本、準備作品到演員間正式對台詞，都很認真研究兩個角色間的差異」。

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秋泳愚（右）《玉氏夫人傳》分飾兩角 為戲勤學騎馬、劍術。（中天電視提供）

劇中他完美呈現兩個角色的差異感，除了在人設上下不少功夫外，並且為了劇情需要，還學習騎馬、劍術和傳統曲藝盤索里等，而本身熱愛學習的他，對於接觸這些韓國傳統文化及新事物感到相當有興趣。秋泳愚自小成績優異，是名符其實的「學霸」，他對於學習相當有熱忱，「因為很喜歡學習，不會抱持著覺得辛苦或認為自己不擅長的想法去學，很想嘗試不同領域的事物。最近覺得英語會話很有趣，目前還不夠好，會找零碎的空檔時間學習中」。

而過去因工作而多次來台灣，他對於台灣印象很深刻，「我本身對於語言很有興趣，如果有機會，也會想學看看中文」，回想起當時來台灣的行程，他坦言有些許遺憾，「當時行程很短暫的關係，沒辦法好好去體驗，不過我記得天氣很好、食物很好吃，留下很美好的記憶。很開心可以吃到知名的火鍋店，就連超商食物也都非常美味」，更表示一定會推薦別人來台灣一定要吃火鍋。

秋泳愚也想學中文，曾到訪台灣，最推薦吃火鍋。（中天電視提供）

聽聞《玉氏夫人傳》在台灣播出，秋泳愚表示相當開心，「收看時能聚焦在每個角色各時期多樣的改變，一定會看得更加有趣。謝謝收看《玉氏夫人傳》的台灣粉絲，希望大家能從我們這部戲得到溫暖與喜悅」，而過去在每部作品都帶來不一樣面貌的他，更透露未來的工作計畫，「我想嘗試的角色以及題材有很多，現在的我想繼續挑戰不同的領域，想演出更有深度的角色。也想再拍攝像《玉氏夫人傳》令人回味無窮又溫暖的作品」，更希望大家也能多多支持自己即將播出的作品《無赦之仇》、《牽牛與仙女》。這部展現秋泳愚精湛演技的《玉氏夫人傳》週一至週五晚間9點在中天娛樂台播出。

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