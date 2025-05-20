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娛樂 電影

許光漢為愛縱身飛躍懸崖 《他年她日》重磅定檔10月中秋節

〔記者許世穎／台北報導〕由「亞洲男神」許光漢與曾入圍金馬影后的袁澧林攜手主演的奇幻愛情電影《他年她日》近日在坎城市場放映中驚艷亮相。獲得國際知名影視媒體《Screen Daily》獨家專文介紹，並宣布版權銷售已遍及全球超過15個地區。電影今正式宣布中秋節檔期在台上映，並曝光新劇照及海報，許光漢造型終於曝光。

許光漢（左）和袁澧林在《他年她日》中分屬兩個不同時區，卻因緣分而相遇。（甲上提供）許光漢（左）和袁澧林在《他年她日》中分屬兩個不同時區，卻因緣分而相遇。（甲上提供）

片商特地選在5月20日「我愛你」的象徵日子同步推出三大重磅驚喜：國際版海報、前導預告與首波劇照全面釋出。預告一開場，許光漢深情告白：「13歲我就愛上妳，現在，我29歲了……」簡單一句台詞濃縮16年的癡情守候，同時揭示兩人跨越時空落差的愛戀，甚至出現許光漢縱身飛越懸崖、衝向袁澧林的動人瞬間，催淚指數直線飆升。

《他年她日》由張艾嘉監製，新銳導演龔兆平執導，並由文念中擔任製作與藝術總監。早在2023年釜山國際影展期間，《Screen Daily》便以封面故事率先報導本片，後於2024年3月的香港影視展揭示充滿奇幻氛圍的前導海報與概念片段。當時僅聞許光漢聲音未見其人，便已引發影迷期待，如今終於於坎城影展曝光完整劇照與造型，討論聲量再度沸騰。

《他年她日》國際版海報。（甲上提供）《他年她日》國際版海報。（甲上提供）

最新釋出的國際版海報中，許光漢從稚氣少年奔跑成長為成熟男人，象徵角色歷經歲月洗禮；畫面右側，袁澧林始終佇立原地，透過動靜對比凸顯角色之間無法同步卻難以割捨的情感張力。

前導預告也揭露片名《他年她日》的關鍵寓意「他的一年」對應「她的一天」，原來一場地震改變地球重力分佈，造成世界分裂成兩個時間流速不同的區域。儘管面臨時間差阻隔，許光漢仍堅定表白：「妳不來，我就飛過去找妳！」隨即上演驚險懸崖一躍，象徵對愛的無畏與堅持。

電影講述一場因時空錯位而展開的浪漫奇遇：一場天災導致世界劃分為「優日區」與「長年區」，兩區時間與重力皆不一致，「優日區」的一天等同於「長年區」的一年。來自優日區的安晴（袁澧林 飾）遇見來自長年區的薯仔（許光漢 飾），他們的愛情能否突破時間的宿命？《他年她日》預計10月3日在台上映。

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