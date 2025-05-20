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娛樂 電視

阿本罹腦動脈瘤後看清人生 感謝男友當最強後盾

〔記者侯家瑜／台北報導〕「阿本」黃瀞億近年淡出演藝圈，轉戰幕後與健身圈，卻在2023年驚傳罹患腦動脈瘤。近日他在《Yahoo健世代》節目中首度坦露這段生命轉彎的過程，語中帶淚地說：「我不是問為什麼是我，而是問——我這麼拚，值得嗎？」

阿本感慨現代人常把事業、家庭的成功視為一種成就，卻常忽略身體發出的訊號。（Yahoo奇摩提供）阿本感慨現代人常把事業、家庭的成功視為一種成就，卻常忽略身體發出的訊號。（Yahoo奇摩提供）

阿本回憶自己長期為了擺脫「棒棒堂」的偶像標籤，一直逼迫身體拚搏事業，不願放慢腳步，直到罹病後才驚覺身體早就發出警訊。他坦言：「其實早就有徵兆，像是血脂和膽固醇異常，年輕時以為無所謂，沒想到是家族遺傳，累積下來變成致命風險。」

罹病期間，身心俱疲，卻也讓阿本看見人生最溫柔的一面，那時還只是曖昧對象的男友，主動陪伴他度過低潮，「我還沒答應交往，他卻願意幫我處理打管子的瑣事，還幫我除毛…真的很尷尬又感動。」

阿本談及在生病，一路陪伴他的男友。（Yahoo奇摩提供）阿本談及在生病，一路陪伴他的男友。（Yahoo奇摩提供）

除了戀人的支持，家人的感受也讓他心疼，「我爸媽會難過，有人說我生病是炒新聞，但我真的不是。我只希望把這經歷分享給也曾低谷的人。」如今阿本選擇將病痛當作人生重啟的機會，他正面看待這一切：「我活下來了，就不該白白浪費這次機會。」

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