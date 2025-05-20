Rosé、紅髮艾德獻聲助陣 小布《F1電影》燒胎狂飆

羅子秦／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕由《捍衛戰士：獨行俠》導演喬瑟夫柯辛斯基執導、「小布」布萊德彼特主演的飆速新作《F1電影》，除了「不老男神」小布回歸賽道燒胎狂飆，電影更集結包括紅髮艾德、BLACKPINK成員Rosé等樂壇黃金陣容獻聲，讓觀眾在電影院享受時速300公里奔馳、引擎怒吼音浪狂炸的視覺、聽覺震撼。

布萊德彼特主演新片《F1電影》曝光夕陽版主視覺。（華納兄弟提供）

該片日前曝光新預告，中文化今天公開。飾演資深車手的小布睽違30年重返F1賽道，竟遭天才新秀車手狠嗆「太老了」，讓比賽還沒開始就充滿火花。預告出現車手在高速狂飆時的超廣視野，讓觀眾彷彿置身車內，呈現出賽車獨有的熱血與緊張感，最後更曝光車子失速衝出賽道、甚至起火爆炸的驚人場面，讓影迷、車迷都相當期待劇情發展。

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電影由曾拿下七座F1世界冠軍獎盃的車手路易斯漢米爾頓擔任製片，並於一級方程式大獎賽期間實地拍攝，導演柯辛斯基延續《捍衛戰士：獨行俠》將攝影機裝進軍機中的拍攝風格，這回直接放進F1賽車內，為觀眾帶來一場震撼刺激的極速體驗。

布萊德彼特在《F1電影》飾演資深車手，睽違30年重返F1賽道。（華納兄弟提供）

曾為《捍衛戰士：獨行俠》打造驚險空戰的攝影指導克勞迪奧米蘭達，這次破天荒將多台IMAX攝影機裝在賽車上，以影壇前所未有的頂尖技術，讓觀眾以第一人稱視角感受車手在時速300公里狂飆下的瘋狂視野。《F1電影》將於6月25日包括2D、IMAX、4DX、MX4D、Atmos、Dolby Cinema、ScreenX版同步上映。

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