三峽車禍3死12傷！網紅看出事前畫面 痛斥：根本隨機殺人

昨（19）日，新北三峽區北大國小旁發生重大車禍，一名78歲余姓男子駕駛一輛自小客車撞上多名路人，造成3死12傷。（資料照）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕昨（19）日下午4點，新北市三峽區北大國小旁發生重大車禍，一名78歲余姓男子駕駛一輛自小客車，因不明原因衝撞多名路人，造成3死12傷，令外界痛心不已。對此，網紅cheap也針對此事分析起出事前後的行車紀錄器畫面，直言「是一起路怒隨機殺人，是老人在追殺機車」，也表示余姓男子絕對是有目標的惡意追撞。

網紅cheap分析出事前後的行車紀錄器畫面，直言余姓男子絕對是有目標的惡意追撞。（翻攝自臉書）

網紅cheap於今（20）日稍早發文，親自梳理車禍時間軸，他也驚覺，「這是一起路怒隨機殺人，老人在追殺機車，太恐怖了」，cheap表示，該名余姓男子在事發前行經學成路、國慶路路口時試圖切西瓜左轉卻失敗，還倒車擦撞後方車輛。他懷疑，余男當時就認為是前方女機車騎士害他轉不過去、害他擦撞後車，於是路怒症發作，一路高速追車想撞女騎士報仇，連帶也撞到斑馬線上無辜的2名學生，直到最後撞上安全島才停下來。

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更扯的是，該名肇事者其實在2020年也曾失控開上人行道，撞到一名媽媽與嬰兒，沒想到5年後還能上路，cheap氣炸喊話，「這不是什麼意外，是台灣對人命無感、是制度選擇放過他一次，然後讓更多人陪葬」。

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