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娛樂 音樂

韋禮安爽見「東海的老婆」 學轉麥克風一秒變費玉清

〔記者張釔泠／台北報導〕韋禮安和SUPER JUNIOR東海推出全新中文單曲〈最好的朋友〉，韋禮安日前現身東海在桃園會展中心舉辦的「EAST COAST：WAVE」FANCON，兩人首次公開合體演唱〈最好的朋友〉，帶給全場爆滿粉絲最幸福的時光。而難得的同台也特別以影像的方式記錄下來，成為〈最好的朋友〉MV。

韋禮安+SUPER JUNIOR東海合唱單曲〈最好的朋友〉。（索尼提供）韋禮安+SUPER JUNIOR東海合唱單曲〈最好的朋友〉。（索尼提供）

為了這次的演出，韋禮安和東海都十分用心準備，在彩排時，東海一見到韋禮安就送上大大的擁抱，兩人互相關心近況，也設計好一見面就要如同公布合作影片般，變身蜘蛛人在台上轉圈圈，讓粉絲重溫消息公布時的驚喜時刻。

韋禮安、東海首次合體演唱。（索尼提供）韋禮安、東海首次合體演唱。（索尼提供）

正式演出，韋禮安換上之前在首爾東海贈送的水藍色帽T，與東海當天開場的粉紅帽T造型十分搭配，韋禮安在〈最好的朋友〉前奏中，以神秘嘉賓之姿登場，韋禮安很開心以「東海哥的老婆們，大家好」，向粉絲打招呼，逗樂全場，

韋禮安表示，東海真的非常帥氣，尤其是在台上演唱時會拋起麥克風旋轉，接住後再繼續唱，他大讚：「完全被東海哥帥到！想跟東海哥學這個。」

韋禮安、東海首次合體演唱。（索尼提供）韋禮安、東海首次合體演唱。（索尼提供）

東海也如同老師般認真教學，從轉一圈、兩圈循序漸進，見韋禮安抓到訣竅，請他現場展示一次，韋禮安硬著頭皮上，雖然成功旋轉和接住麥克風再開口演唱，但姿勢卡卡，讓他忍不住說：「怎麼我做就有種小哥費玉清上身的感覺？」讓全場笑翻。

韋禮安送禮東海、銀赫，三人相約首爾聚餐。（索尼提供）韋禮安送禮東海、銀赫，三人相約首爾聚餐。（索尼提供）

東海來台舉辦FANCON，韋禮安也盡地主之誼，帶著許多台灣名產和禮物到現場送給東海和隨行的工作人員、家屬，以及也擔任嘉賓的SUPER JUNIOR成員銀赫，東海和銀赫直呼感謝，表示下次韋禮安到首爾一定要相約聚餐，換他們盡地主之誼。有趣的是，寒暄時韋禮安和東海站在一起，銀赫若有所思地看著兩人後表示：「真的有像耶！」韋禮安搞笑說：「我今天有妝髮，東海哥比較帥！」後台相聚十分歡樂。

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