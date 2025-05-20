賴清德520霸氣喊話 陳昭榮：維持現狀兩岸和平穩定

總統賴清德發表執政週年談話。（記者塗建榮攝）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕總統賴清德今（20）日上任1周年，以「迎風轉型，穩健前行」發表談話指出，台灣經濟體質必須調整兼顧出口與內需。對外，政府將成立主權基金，打造國家級投資平台；對內也將深耕在地產業鍊，強化產業因應變局的能力，並提升國發基金功能，達到產業再造目標。

資深男星陳昭榮稍早在臉書引述總統發表就職週年「和平無價，戰爭沒有贏家」談話，以及總統提出「和平四大支柱行動方案」：

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1. 強化國防力量，包括軍事採購與國防自主。

2. 提升經濟韌性，拓展全球市場。

3. 深化國際合作，與友盟共同維護區域和平。

4. 在對等尊嚴的前提下，樂意與中國進行交流合作，以對話取代對抗。

陳昭榮在發文表示，我們生長在這一代非常幸福，沒有經歷上一輩戰爭的殘酷、親人、家人分離，我們可以安居樂業、享受和平帶來的幸福，應該好好珍惜 （和平） 帶來的幸福！

他最後感謝前人、上一輩人的努力、讓我們享有和平的生活，更衷心期望（兩岸和平），「維持現狀，和平穩定，衷心希望兩岸領導人，努力發展兩岸和平，不要成為大國角力的犧牲品」，最後更高喊：「天佑台灣！衷心希望台灣這一代，下一代，下下一代，都能在寶島台灣享受和平帶來的幸福！」

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