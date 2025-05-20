戴愛玲曝爸爸生病 「你辛苦了」罕揭心底話

〔記者陽昕翰／台北報導〕戴愛玲在5月20日發行迷你專輯《別害怕》，這張專輯紀錄了她近兩年的心境，包括親情、愛情與友情，還有面對未來、對自己想說的話，期許這些歌能夠順利療癒大家，並帶來能量。

全新主打歌《還能愛嗎？》由甫入圍金曲歌王的柏霖以及製作過無數膾炙人口金曲的音樂總監張簡君偉聯手打造，戴愛玲也有參與作詞，唱出熟齡女性的內心獨白。

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戴愛玲為了新專輯寫了多首歌詞。（華納音樂提供）

戴愛玲透露，在演唱這首歌的時候，腦海裡也浮現曾經的美好愛情，面對遺憾，還是會懷疑自己還有再愛的能力，「將這些情感全都唱進歌裡，不過還是要打從心底相信會有對的人在等著自己。」

除了《還能愛嗎？》，戴愛玲也為了新歌《到底》、《阿爸》寫詞，她提到去年前往馬來西亞檳城的創作營，與眾多作詞老師一起創作，產生很多靈感，因為想提醒自己不要再猶豫，要努力去創造幸福、擁有幸福，才有了《到底》這首歌。

戴愛玲推出迷你專輯《別害怕》。（華納音樂提供）

而《阿爸》這首歌是因為戴愛玲的爸爸在去年生病，透露爸爸罹患癌症，還有長年受到帶狀性皰疹（皮蛇）的困擾。

戴愛玲有感於父親漸漸老去，感念於爸爸對她的疼愛付出，才能創作出這首歌，「讓我能有更多時間，回報爸爸對我的愛」，她也用排灣族母語對爸爸說：「mazeli angasun ku kama masalu（我的爸爸，你辛苦了！謝謝你！）」滿是對家人的愛與感激。

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