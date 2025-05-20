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娛樂 電視

安迪觀落陰現身痛哭道歉！愛妻曝真摯對話「8小時誦經我有收到」

〔記者侯家瑜／台北報導〕已故藝人安迪已離開6年5個月，陳慧娥上《震震有詞》淚眼訴說對摯愛的思念之情，「如果還有下一世，我要再當你的妻子。」

兩人結縭30年不曾分離，如今安迪的離去，對陳慧娥來說就像是失去一手一腳，「安迪去世後夜晚獨自入眠時，我都會看著身旁的枕頭問『Honey，你去哪了？怎麼可以丟下我一個人？』」回憶起兩人在綠島數星星的時光，現在的她總會看著夜空中的星星問：「你在哪？我好想找到你。」

陳慧娥形容對安迪的離去，有如失去一手一腳。（和展影視提供）陳慧娥形容對安迪的離去，有如失去一手一腳。（和展影視提供）

安迪從小缺乏家庭關愛不懂得如何表達愛意，結婚前十年雖辛苦，直到安迪學會愛後，她覺得被捧在手掌心上，「每次吃完飯，安迪總是自願洗碗，當我下廚時他則站在旁邊笑說『我命真好有老婆煮飯給我吃，這是修來的福氣。』」

安迪在某次拍戲假期返家，感覺喉嚨有食物哽住，急診檢查發現竟罹患食道癌。治療期間安迪曾對妻子說：「我曾經答應過你，我一定會比你多活一天。」陳慧娥回想，某天深夜四點起床發現安迪倒臥地板，全身冰冷、沒有心跳，緊急送醫並進行急救，在住院25天後，女兒來電說：「爸爸可能撐不過今晚。」

陳慧娥曾透過觀落陰的方式與安迪溝通。（和展影視提供）陳慧娥曾透過觀落陰的方式與安迪溝通。（和展影視提供）

陳慧娥趕到醫院看到因為打針手腳都是腫脹的安迪，她在他耳邊說：「Honey我知道你很辛苦，沒關係你要走，放心我會把家顧好。」此時安迪眼淚從眼角滑落後離世。陳慧娥說：安迪過世當晚，她在他臉上看到了卍字符號，神情安詳。經過8小時誦經，陳慧娥一直期盼安迪會醒來，直到遺體被推入冰庫，她才徹底崩潰，知道永遠失去最愛的先生。

安迪（左）和陳慧娥。（翻攝自臉書）安迪（左）和陳慧娥。（翻攝自臉書）

陳慧娥透露曾透過觀落陰的方式與安迪溝通，「安迪真的有來耶，他一直哭著對我說老婆對不起，我不能再陪伴你了。妳是世上最美的女人，那8小時的誦經我都有收到。」

回憶起與安迪參加節目時得知兩人是七世夫妻，陳慧娥哽咽地說：「如果還有下一世，安迪你一定要來找我，我相信我第一眼就能認出你，我想再當你的妻子。」

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