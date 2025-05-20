SEVENTEEN十年默契「共宿生活」全公開 羅PD變身綁架犯

羅子秦／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國王牌製作人「羅PD」羅暎錫繼《出差十五夜2》與《NANA TOUR》後，3度攜手超人氣男團SEVENTEEN，打造全新綜藝節目《NANA bnb with SEVENTEEN》。

去年，《NANA TOUR》靠網路平台付費完整版創下驚人點擊，成為該平台SEVENTEEN內容最高銷售紀錄，證明SEVENTEEN在綜藝界的強大號召力，這回兩大人氣保證再聚首，讓人更加期待笑點爆擊。

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《NANA bnb with SEVENTEEN》SEVENTEEN再度與羅PD合作新節目，令粉絲相當期待。（Hami Video提供）

今（20）曝光長達3分50秒的亮點預告中，《NANA bnb with SEVENTEEN》作為SEVENTEEN出道10週年的紀念節目，他們共同參與羅PD的民宿企劃，一行人「再度被綁架」，預告中可以看見每個人都展現自己最可愛的一面。

成員們化身為大廚，在民宿裡大展廚藝舉行SEVENTEEN「無國界美食會」，連羅PD都忍不住大讚：「這可以拿去賣吧？」WOOZI李知勳則打趣說：「這比在首爾吃的還好！」

《NANA bnb with SEVENTEEN》由羅PD化身民宿老闆，邀請SEVENTEEN成員入住共度療癒假期，之前釋出的預告中，在混亂隨機舞蹈挑戰環節，12人各跳各的，讓羅PD招架不住，原地崩潰喊「停、停、快停下來！夠了啦！」笑翻眾人。

《NANA bnb with SEVENTEEN》由「羅PD」三度攜手SEVENTEEN打造全新節目。（Hami Video提供）

DINO李燦坦言：「我們不擅長用腦，思考對我們來說很困難。」沒想到在體能遊戲中，HOSHI權純永卻展現出超凡臨場反應，上演「天才事件」爆笑瞬間。

另一經典人物問答環節中，DINO爸爸的照片竟突襲登場，而讓人震驚的是，居然被JOSHUA神準答對，現場瞬間陷入瘋狂，讓觀眾見識到SEVENTEEN成軍十年的深厚默契與友情。

《NANA bnb with SEVENTEEN》6月2日起，每週一於Hami Video全台獨家上架。

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