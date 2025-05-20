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娛樂 音樂

金曲評審曝當年得獎內幕！陶喆520突告白愛妻Penny

〔記者張釔泠／台北報導〕陶喆特別選在浪漫的5月20日象徵「我愛你」的數字密碼推出最新MV〈陪你〉。MV更深埋彩蛋2月14日，這個日子不只是西洋情人節，恰好也是陶喆對Penny的求婚紀念日；他更大方放閃：「在這個浪漫的日子裡，願大家都可以在最愛的人身旁，握緊對方的手，不要吝嗇表達愛喔！Forever Penny,永遠陪你。」

陶喆選在5月20日推出最新MV。（偉大文化提供）陶喆選在5月20日推出最新MV。（偉大文化提供）

MV由電影導演蘇文聖執導，邀來六位實力派演員，藉著「求婚紀念日」串起了2025、2045、2065三段時間軸交織的真摯情感，融進了〈陪你〉MV裡。

2025的故事由蔡凡熙與韓寧搭檔，飾演一對準備踏入婚姻生活的年輕夫妻，描述年輕情侶一起勾勒美好未來的情景，縱使生活條件不算優渥，卻認定彼此、用心對待。

鍾承翰、周采詩共組小家庭。（偉大文化提供）鍾承翰、周采詩共組小家庭。（偉大文化提供）

2045 年故事由鍾承翰與周采詩攜手，過了20年這對中年夫妻共組小家庭育有一個可愛的女兒。劇情安排一場趕忙回家的父親依舊錯過了慶祝紀念日的戲，簡直一般夫妻會遇到的日常縮影。

2065年故事由湯志偉與葛蕾演繹40年後熟齡夫妻，劇中葛蕾因健康出了問題，幾乎遺忘了過去，甚至對身邊不斷送暖與問候的湯志偉宛如陌生人。劇末葛蕾看到象徵求婚紀念日的照片想起一切，最終與湯志偉含淚相擁時，讓人感受白頭偕老的難能可貴。

湯志偉、葛蕾展現真摯情感。（偉大文化提供）湯志偉、葛蕾展現真摯情感。（偉大文化提供）

蔡凡熙、韓寧飾演新婚夫妻。（偉大文化提供）蔡凡熙、韓寧飾演新婚夫妻。（偉大文化提供）

陶喆對於MV相當感動：「看著鏡頭裡他們從青絲到白髮的相守相伴，很多個瞬間我的眼眶也忍不住濕潤了。細水長流的愛情，就是把對彼此的陪伴放進每個平凡的日常。」

儘管MV裡沒有陶喆現身，但劇中六位不同時代的主角卻不約而同的表示，陶喆的歌曲一直陪伴著他們，湯志偉更偷偷爆料，當年陶喆奪下金曲新人獎殊榮時，他就是當年的評審之一，被陶喆的音樂深深打動，如今終於有緣分能在音樂影像上合作；就連MV飾演女兒的小小演員，也都表示聽過陶喆的歌。

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