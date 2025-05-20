秋英宇《玉氏夫人傳》「只愛男人」喊不難 寶島行必推吃火鍋

羅子秦／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕演出韓劇《外傷重症中心》爆紅的秋英宇，以古裝劇《玉氏夫人傳》拿下百想藝術大賞電視最佳男新人獎，在戲中對女主角林知衍的深情款款更是廣受好評。

秋英宇在《玉氏夫人傳》一人飾兩角，除了名門之子「宋諝仁」，另一個是「玉太永」的丈夫「成允謙」，同時也是「斷袖」（同性戀）的角色。

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秋英宇首次挑戰古裝劇，在《玉氏夫人傳》分飾兩角。（中天娛樂台提供）

談及此次挑戰，秋英宇感到很雀躍，「對於性少數族群的設定並不覺得困難，而是著重在如何用我的方式完整建構這個角色，從收到劇本、準備作品到演員間正式對台詞，都很認真研究兩個角色間的差異」。

劇中秋英宇完美呈現兩個角色的差異感，除了在人設上下不少功夫外，為了劇情需要，還學習騎馬、劍術和傳統曲藝盤索里等，本身熱愛學習的他，對於接觸這些韓國傳統文化及新事物感到頗有興趣。

秋英宇為《玉氏夫人傳》學韓國傳統曲藝。（中天娛樂台提供）

其實秋英宇出身自模特兒世家，從小又是「學霸」，對學習有熱忱，「最近覺得英語會話很有趣，目前還不夠好，會找零碎的空檔時間學習中」，過去因工作多次來台灣，他對台灣印象深刻，「如果有機會，也會想學看看中文」。

回想起當時來台灣的行程，他坦言有遺憾，「當時行程很短暫的關係，沒辦法好好去體驗，不過我記得天氣很好，很開心可以吃到知名的火鍋店，就連超商食物也都非常美味」，表示一定會推薦別人來台灣一定要吃火鍋。

《玉氏夫人傳》週一至週五晚間9點在中天娛樂台播出。

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